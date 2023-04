Oroscopo Branko Pasqua 2023: segni fortunati e previsioni di domenica 9 aprile 2023

Oroscopo Branko Pasqua 2023. Ci siamo, la Pasqua è finalmente alle porte! Quale occasione migliore di questa per rilassarsi un po’ lontano dagli incalzanti ritmi lavorativi e trascorrendo del tempo con le persone che si amano? La Pasqua è sinonimo di festa e convivialità, un’occasione in cui tutta la famiglia si riunisce al suono di una bella tavola imbandita che mette d’accordo tutti! Scommetto però che tra una portata e l’altra siete curiosi di sapere cos’hanno in serbo per voi le stelle: quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati e quelli che, invece, faranno un po’ più di fatica ad ingranare? Sciogliamo ogni dubbio con le previsioni pasquali dell’amato astrologo Branko che non delude mai!

Oroscopo Branko aprile 2023, quali sono i segni fortunati: le previsioni e la classifica

Oroscopo Branko Pasqua: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo di Pasqua Ariete: Una pasqua all’insegna del cambiamento quella che sta per arrivare! Le novità non mancheranno, regalando quel tocco di brio in più alla vostra vita. Avete voglia di uscire allo scoperto e di distinguervi dagli altri e potreste anche decidere di intraprendere un importante viaggio. Attenzione alle spese.

Oroscopo di Pasqua Toro: Sul lavoro è necessario riflettere bene prima di prendere delle decisioni drastiche ed affrettate, aspettate che i tempi siano maturi. Prima di scegliere la strada da percorrere sarà bene valutare con calma ogni proposta, attenzione ai cavilli burocratici. In amore siate gentili e sinceri con il partner.

Oroscopo di Pasqua Gemelli: Approfittate di questa Pasqua per mettere nero su bianco i vostri pensieri, abbiate coraggio e non esitate ad esporvi. Dimostratevi fermi ma comprensivi allo stesso tempo e, gradualmente, anche le piccole tensioni familiari si scioglieranno. In questo fine settimana sarai particolarmente empatico, riuscendo ad entrare pienamente in connessione con le persone a te care, belle emozioni in vista!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo di Pasqua Cancro: Non abbiate fretta ma lavorate sodo per raggiungere i vostri obiettivi. Con la giusta dose di energia ma anche di pazienza potrete ottenere risultati davvero soddisfacenti. Giornate interessanti per trovare un accordo sul lavoro, il vostro potere persuasivo vi permetterà di ottenere quanto richiesto. Buon momento per l’amore, i single del segno hanno una marcia in più!

Oroscopo di Pasqua Leone: Questo fine settimana qualche piccola discussione familiare vi renderà un po’ nervosi. Cercate di analizzare la situazione da un punto di vista diverso e non esitate a chiedere consiglio ad una persona fidata. Questa Pasqua si preannuncia un pochino impegnativa e avrete modo di togliervi qualche sassolino dalla scarpa. Attenzione alle parole, contate fino a dieci prima di esporvi.

Oroscopo di Pasqua Vergine: Piano piano dovreste imparare e prendervi maggiormente cura di voi stessi, perché non approfittate delle festività per organizzare qualcosa di bello insieme al partner? Se i vostri parenti sono coinvolti in grane burocratiche durante il pranzo pasquale i nodi verranno al pettine. Mostrati gentile e comprensivo e tutto andrà per il verso giusto.

Oroscopo Branko oggi: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Cosa ci riserveranno le stelle a Pasqua? Le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo di Pasqua Bilancia: È probabile che in questo fine settimana una vecchia fiamma possa tornare a farsi viva, attenzione a non ripercorrere sentieri già battuti. Siate gentili ma non andate oltre. La vostra saggezza e lungimiranza prepareranno il terreno per i grandi cambiamenti che vi attendono da qui all’estate. Avete una grande energia ed anche sul lavoro i colleghi vi vedranno sotto una diversa luce.

Oroscopo di Pasqua Scorpione: Fine settimana un po’ faticoso, a Pasqua cercate di non esagerare con il cibo altrimenti potreste sentirvi decisamente appesantiti. Piccole tensioni lavorative si rendono inquieti ed agitati, cercate tuttavia di staccare la spina e di cogliere il lato positivo della situazione. Attenzione a non riversare eventuali malumori nella coppia.

Oroscopo di Pasqua Sagittario: Un insolito ma piacevole invito farà capolino in questo weekend, belle emozioni in vista! Prestate attenzione all’abbigliamento, potreste essere giudicati. La vostra dolce metà potrebbe essere un po’ sottotono in queste giornate, non arrabbiatevi ma mostratevi dolci e comprensivi. Momento fortunato per gli affari, i liberi professionisti riceveranno un’ interessante chiamata.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Pasqua Capricorno: Durante il pranzo di Pasqua dimostratevi comprensivi ed aperti al dialogo, i vostri commensali vi ringrazieranno e saranno pronti a confidarsi con voi! Vi sentirete particolarmente produttivi, ottimisti ed avrete voglia di concedervi qualche piccolo lusso. Nei sentimenti c’è un po’ di incertezza ma se vi interessa una persona non esitate a farvi avanti, piano piano ogni cosa vi apparirà più chiara.

Oroscopo di Pasqua Acquario: Qualche piccola discussione potrebbe fare capolino in questi giorni di festa, rendendoti particolarmente nervoso. Prima di esporti conta fino a dieci, altrimenti rischia di urtare la sensibilità di una persona a cui vuoi bene. Buon momento sul lavoro, hai delle intuizioni preziose, falle valere. I contatti con altre città saranno favoriti, permettendoti di ampliare il tuo orizzonte professionale.

Oroscopo di Pasqua Pesci: Delle questioni legali e burocratiche rimaste in sospeso potrebbero darvi del filo da torcere. Non fatevi prendere dal panico ma analizzate la situazione con calma e, se necessario, non esitate a chiedere l’aiuto di un esperto. Sul lavoro ci vuole un po’ di pazienza ma a Pasqua cerca di staccare la spina e di rilassarti. Bene l’amore, ti piace coccolare il partner rendendolo partecipe a 360° dei tuoi sentimenti ed emozioni.