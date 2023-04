Oroscopo Branko sabato 15 e domenica 16 aprile 2023: le previsioni segno per segno, classifica del weekend

Oroscopo Branko weekend. Ci siamo, oggi è venerdì e il fine settimana può dirsi alle porte! Giornate dedicate al relax, il sabato e la domenica è possibile ricaricare le batterie in vista dell’arrivo della nuova settimana, cosi da partire poi più grintosi che mai! Quali sono i vostri programmi per il weekend? Ne approfitterete per fare una bella gita fuori porta o vi trastullerete nella comodità di casa? Qualunque siano i vostri programmi scommetto che, tra un’attività e l’altra, siete curiosi di sapere cos’hanno in serbo per voi le stelle e quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati! Di seguito per voi le previsioni, segno per segno, dell’amato astrologo Branko che non delude mai!

Oroscopo Branko weekend: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Ariete: giornate interessanti quelle del fine settimana, in arrivo una chiamata o una proposta interessante che ti darà modo di metterti alla prova. Buone opportunità in vista, non fartele scappare! In amore c’è qualche piccolo malinteso ma nulla che non possa risolversi attraverso un dialogo costruttivo. Cerca di non agitarti più del necessario e conta fino a dieci prima di esporti.

Oroscopo Toro: il cielo è pacifico e le tue relazioni sono calme ed equilibrate. Le persone intorno a te ti vedono in una luce positiva e tu, non potrai non ricambiare questa loro benevolenza con del genuino affetto. In fondo sei una persona molto romantica e dolce. L’amore procede a gonfie vele, questo fine settimana potrebbe essere foriero di belle sorprese. Sul lavoro i nuovi progetti hanno una marcia in più.

Oroscopo Gemelli: non chiuderti in una bolla con il tuo partner ma cerca di passare maggior tempo con i tuoi amici e la tua famiglia. Adesso sei più tranquillo e anche l’umore ne giova. Momento positivo anche per avanzare una richiesta rimasta in sospeso da troppo tempo. I liberi professionisti potranno contare su occasioni decisamente interessanti!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Cancro: in questo periodo siete maggiormente determinati e riuscirete a superare gli ostacoli che si presenteranno sul vostro cammino. Una bella grinta caratterizzerà il vostro essere, attenzione però a non peccare di presunzione altrimenti le persone intorno a voi tenderanno ad allontanarsi. Buon momento per il lavoro, in arrivo delle interessanti riconferme e, per i più giovani, le occasioni per mettersi in gioco non mancheranno

Oroscopo Leone: hai tante cose da fare al lavoro e quest’oggi un po’ di tensione non esiterà a fare capolino. Sei molto testardo ma ascolta il consiglio di un amico o di un collega fidato, potresti ricevere dei preziosi spunti di riflessione. Anche in amore ci saranno dei contrattempi ma cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno e rimanda le decisioni più importanti all’inizio della settimana.

Oroscopo Vergine: cielo interessante per l’amore, sono in arrivo delle belle soddisfazioni che ti faranno capire di essere sulla buona strada. Quest’oggi però fai qualcosa di diverso ed esci dalla routine, lo spirito ne gioverà! In serata potrai ricevere un invito inaspettato, quale occasioni migliore per ampliare la cerchia dei propri contatti? Bene gli affari, attenzione alle spese impreviste.

Cosa ci riserveranno le stelle in questo fine settimana? Le previsioni di Branko per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Bilancia: momento decisamente importante quello del fine settimana, sei determinato, concentrato e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare, rendendoti fiero di te stesso e del tuo operato. Dentro di te ha preso il via un interessante cambiamento che potrà portarti lontana. Bene i sentimenti, le storie nate da poco procedono in modo positivo e, come si dice in questi casi, se son rose fioriranno.

Oroscopo Scorpione: giornate positive quelle del fine settimana, incontri piacevoli all’orizzonte. Avrai modo di conoscere nuove persone ed allargare la cerchia dei tuoi contatti. Non lasciare, tuttavia, che il nervosismo delle persone a te vicine possa destabilizzarti in qualche modo. Momento interessante anche sul lavoro, una tua richiesta potrà trovare accoglimento.

Oroscopo Sagittario: ultimamente sei più sereno e le due decisioni saranno caute, prudenti e ben ponderate. Oggi gli affari e il commercio saranno favoriti, dandoti l’occasione di chiudere nel migliore dei modi una trattativa rimasta in sospeso. Bene anche l’amore, se hai da poco conosciuto una persona carina, la curiosa di approfondire il legame si fa sentire e le occasioni per farlo non mancheranno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Capricorno: giornata davvero positiva ed interessante quella di oggi per gli incontri e la socialità in generale. Le persone saranno felici di vederti e in qualche caso potranno farti anche degli inaspettati regali. In amore le coppie di lunga data hanno finalmente trovato una loro stabilità mentre i single sono alle prese con intriganti e nuove conoscenze. Sul lavoro tutto procede senza troppe grane, capi e referenti apprezzano il tuo operato.

Oroscopo Acquario: in queste fine settimana la vitalità non ti mancherà così come la grinta, dandoti modo di portare a compimento alcuni progetti rimasti chiusi in un cassetto e per i quali avevi anche un po’ perso le speranze. In arrivo cambiamenti importanti nella tua vita ma sarai pronto ad accoglierli facendone tesoro. In amore se ti interessa una persona cosa aspetti a farti avanti?

Oroscopo Pesci: oggi ti senti decisamente a tuo agio e questo ti permetterà di seguire il tuo intuito e le tue buone intuizioni senza peccare di egocentrismo o superficialità. Degli interessanti progetti personali potranno concretizzarsi nell’arco delle prossime settimane dandoti la grinta necessaria per affrontare un cambiamento che con il passare del tempo si rivelerà importante. Bene l’amore, i nuovi incontri ti regaleranno emozioni davvero speciali!