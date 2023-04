Oroscopo Branko sabato 22 e domenica 23 aprile 2023: le previsioni del weekend

Oroscopo Branko weekend. Ci siamo, finalmente, il momento più atteso della settimana può dirsi arrivato! Quali sono i vostri programmi per il fine settimana: resterete a casa, godendovi la tranquillità della vostra famiglia, oppure, ne approfitterete per fare una bella e rigenerante gita fuori porta? Qualunque siano i vostri programmi scommetto che non vedete l’ora di sapere cosa hanno in serbo le stelle per voi nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 aprile! Ecco le previsioni, segno per segno, dell’amato astrologo Branko che non delude mai!

Oroscopo Branko weekend: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Ariete: Stelle interessanti quelle del fine settimana. Se hai nel cuore una persona cosa aspetti a farti avanti? Buon momento anche per le coppie che desiderano mettere in cantiere un progetto importante. Sul lavoro gli affari procedono senza troppi intoppi ma attenzione alle spese impreviste.

Oroscopo Toro: l’amore richiede maggiore attenzione. Se da poco hai conosciuto una persona carina cerca, in questo fine settimana, di passare più tempo con lei. Perché non organizzi una bella cenetta romantica? Stelle positive sul lavoro, una richiesta potrà trovare accoglimento.

Oroscopo Gemelli: cielo intrigante per i sentimenti, favoriti i single alle prime esperienze che avranno modo di mettersi in gioco. Stelle positive anche per le coppie, è il momento di iniziare a progettare qualcosa di importante per il futuro. Bene il lavoro ma attenzione a qualche battibecco con un capo.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Cancro: sabato l’amore sarà un po’ sottotono, il partner ti appare distanze e tu potresti infastidirti anche per delle questioni banali. Conta fino a dieci prima di esporti, altrimenti potresti pentirtene. Sul lavoro gli affari procedono bene, chiamate in arrivo entro l’estate.

Oroscopo Leone: stelle interessanti per l’amore, chi ha la persona giusta al suo fianco potrebbe anche decidere di fare un passo importante e prezioso per la coppia. Emozioni speciali in vista. Sul lavoro non è il momento di prendere decisioni avventate, pensa all’obiettivo e prosegui dritto per la tua strada.

Oroscopo Vergine: giornata nervosa per i sentimenti, non cedere il fianco ad inutili polemiche e tutto andrà bene. La giornata di domenica allenterà la tensione, permettendoti di ristabilire un prezioso dialogo con il partner. Sul lavoro hai tante cose da fare, la sera arrivi a casa stanco, ma almeno nel fine settimana stacca la spina.

Cosa ci riserveranno le stelle nel fine settimana? Le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Bilancia: stelle decisamente intriganti per l’amore, ti interessa una persona ma forse non riesci a comprenderla a pieno. Lasciati guidare dalla sensazioni e tutto andrà bene, emozioni speciali in arrivo. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire e le cose da fare non mancano, cerca di riposare di più!

Oroscopo Scorpione: cielo positivo per le coppie, se al tuo fianco ai la persona giusto non escludo la possibilità di mettere in cantiere un progetto importante da qui all’estate. Sul lavoro invece il desiderio di mettersi in gioco si fa sentire ma non compiere scelte affrettate, potresti pentirtene.

Oroscopo Sagittario: in amore c’è qualche piccolo dubbio da scogliere, non esitare nel mostrare le tue remore al partner e vedrai che alla fine ti sentirai decisamente più leggero. Sul lavoro i liberi professionisti hanno una marcia in più, favoriti i contatti con altre città.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Capricorno: stelle positive per l’amore, i single possono contare sul buon aspetto della Luna che li renderà decisamente irresistibili! Dunque, se hai nel cuore una persona cosa aspetti a farti avanti? Sul lavoro hai tante cose da fare e alle volte fatichi a stare dietro a tutto. In caso di necessità non esitare a chiedere l’aiuto di un collega fidato.

Oroscopo Acquario: cielo un po’ nervoso quello del fine settimana per l’amore, ultimamente ci sono state delle discussioni che hanno minato la tranquillità di coppia. Recupero da domenica, quando tutti i nodi verranno al pettine. Sul lavoro possibili attriti con capi e referenti, attenzione alle parole.

Oroscopo Pesci: l’amore promette decisamente bene, se c’è un nuovo riferimento affettivo nella tua vita non farti prendere da inutili remore e goditi il momento. Emozioni speciali in arrivo. Sul lavoro la voglia di mettersi in gioco non manca, hai in mano tutte le carte per farlo dunque non abbatterti ma pensa all’obiettivo e i risultati non tarderanno ad arrivare.