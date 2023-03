Oroscopo Branko sabato 25 e domenica 26 marzo 2023: le previsioni per il weekend segno per segno

Il primo fine settimana di Primavera è ormai alle porte e in molti vi starete chiedendo cosa hanno in serbo per voi le stelle. Andiamo a vedere insieme a Branko cosa è previsto segno per segno in questo fine settimana. Cosa è previsto per l’amore? Chi è solo potrà finalmente incontrare l’anima gemella? Cosa dicono gli astri?

Sono giorni di scelte importanti per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Cerca di essere più riflessivo, non farti prendere dall’impeto. Questa tua caratteristica rischia di crearti altri problemi e potrebbe non aiutarti a superare le difficoltà che stai affrontando in questo periodo. Anzi…In questi due giorni che stanno per arrivare cerca di stare attento a non spendere troppi soldi. È arrivato il momento di preparare un piano di gestione delle tue spese, per non trovarti poi in difficoltà.

Toro – Stai per incontrare una persona che potrebbe avere un peso importante nella tua vita. Avrai immediatamente la sensazione che si tratta di una persona rilevante per te, non perdere l’occasione di instaurare un contatto con lei. Queste sono opportunità che non capitano spesso nella vita. Potresti, inoltre, trovare a dover scegliere un nuovo lavoro. Anche quest’ultima potrebbe essere una buona occasione da non perdere.

Gemelli – Non farti guidare dal tuo ego, cerca di utilizzare un po’ di umiltà, alla quale forse fai appello troppo poco. Ostentare la tua conoscenza non sempre ti fa emergere. A volte potrebbe portare a rovinare anche rapporti importanti. Cerca di essere più prudente nelle tue scelte e presta attenzione alla tua vita attuale non proiettarti troppo sul futuro.

Nuovi incontri e buoni risultati lavorativi per Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Potresti avere l’opportunità di conoscere nuove persone che ti faranno vedere nuove prospettive di vita. Vedere le cose da un altro punto di vista a volte può risultare non solo salutare, ma può anche aprire nuove prospettive. Ascolta cosa hanno da dire e, mi raccomando, non tralasciare troppo gli impegni di lavoro, potresti ritrovarti oberato.

Leone – Non sei abituato a fare i conti con le difficoltà. Le tue capacità ti mettono solitamente di fronte a una vita che scorre fluida, proprio come tu l’avevi programmata. Adesso, però, è arrivato il momento di fermarti per cercare di risolvere quelle piccole problematiche che ti trascini dietro da tempo. Potrebbe essere il momento giusto per fare fronte a questioni che stai lasciando andare da troppo tempo.

Vergine – Ti sei lasciato alle spalle un periodo difficile. Ora è arrivato il momento nel quale finalmente puoi rilassarti e, anche, iniziare a raccogliere i frutti del tuo lavoro. In questo periodo hai dato troppo tempo ai tuoi impegni, ora è arrivato il momento di ascoltare anche i bisogni del tuo partner e di dargli priorità. Stai rischiando di perdere qualcosa di importante, prenditi cura della tua dolce metà e lascia il lavoro da parte.

Qualche intoppo e il bisogno di curarsi della famiglia per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – In questo fine settimana per te ci sono incontri imprevisti. Potresti rincontrare una persona che non vedi da tanto tempo e che fa parte dei tuoi ricordi del passato. Il legame resta forte e forse tra voi potrebbe esserci qualcosa di speciale. Non resta che scoprirlo. Importante è non correre, prenditi il tuo tempo, valuta bene le situazioni prima di lanciarti in qualsiasi storia.

Scorpione – Devi assolutamente tirarti fuori da situazioni scomode. Non perdere tempo e, soprattutto, non perderti in chiacchiere. È arrivato il momento di lasciare andare le cose che ti fanno stare male. Arrabbiarti non sarà la soluzione del problema. Solo così potrai darti la possibilità di avere nuove chance. Anche in amore è arrivato il momento di cogliere nuove occasioni. A volte cambiare può rivelarsi la scelta giusta.

Sagittario – Troppo preso dal lavoro hai messo da parte a lungo la famiglia e gli impegni sentimentali. Devi assolutamente ricavarti il tempo necessario da dedicare ai tuoi affetti più cari. Anche in amore ascolta cosa ha da dire il tuo partner, solo così eviterai incomprensioni e frizioni. Sul piano finanziario è opportuno che continui a contenerti nelle spese e che non ti faccia trascinare in spese avventate. Questo non è proprio il momento.

Grandi cambiamenti in atto per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – Stai lavorando molto per mettere le basi per raggiungere un nuovo equilibrio. Un impegno notevole che sta per darti i suoi frutti. Ma è importante anche che tu riesca a dedicare più tempo a te e ai tuoi bisogni. Non dimenticarti dell’amore, trascurarlo può mettere in serio pericolo il rapporto.

Acquario – La tua energia non mancherà neanche questo fine settimana. Cerca solo di non essere dispersivo, organizza meglio il tuo tempo e i tuoi obiettivi. Stai dimostrando grande capacità di amministrare i soldi. Le tue risorse finanziarie vanno via via crescendo. Ora devo solo valutare quale uso vuoi farne.

Pesci – Ti presenti con un altro entusiasmo. Qualcosa è cambiato e tutti se ne rendono conto. Un atteggiamento che ti porterà ottimi risultati nei rapporti interpersonali e, anche, qualche complimento. È un momento particolare per te che senti il bisogno di stare in famiglia e di nutrirti del calore delle persone più care. Ora che sei riuscito a raggiungere questo equilibrio custodiscilo gelosamente, non lasciare che agenti esterni lo turbino.