Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni di sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, quali sono i segni fortunati

Oroscopo Paolo Fox weekend. Arriva un altro fine settimana, il primo dall’inizio di questa nuova entusiasmante stagione, dove tutto prende nuovamente vita: la Primavera. Cosa farete? Con chi lo trascorrete? Le previsioni meteo promettono un bel clima, con temperature in rialzo e sole un po’ ovunque, a parte qualche località in cui la bella stagione deve ancora ingranare del tutto. Inoltre, come vi abbiamo raccontato in un altro nostro articolo, a Roma, ci sono tanti eventi e occasioni di svago a cui poter partecipare.

Oroscopo Paolo Fox weekend: i consigli dalle stelle per sabato 25 e domenica 26 marzo

Ad ogni modo, una cosa è certa: in questo primo fine settimana di Primavera di sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, non possono mancare i consigli astrali che provengono direttamente da Paolo Fox, il mago delle stelle, e grazie ai quali possiamo tentare di far volgere al meglio questi due giorni. Ecco allora tutti i suoi consigli astrali in questo articolo: continuate a leggere!

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete, Toro e Gemelli

Ariete. Sono giornate particolarmente propizie per i sentimenti, ma non solo: anche per mettere un po’ di ordine a quelle idee che non smettono ormai di gironzolare per la vostra testa. Soprattutto, sotto esame, ci saranno amore e lavoro. Quindi, fine settimana riflessivo per voi.

Toro. Incontri importanti di famiglia, soprattuto occasioni per rafforzare il legame con la famiglia e gli amici, quelli che non vedete da molto tempo e di cui vi siete persi, magari, qualche aggiornamento. Insomma, i legami non mancano, e questa potrebbe essere l’occasione giusta poter poterli corroborare anche in vista delle feste di Pasqua.

Gemelli. C’è un motto a cui dovrete prestare particolarmente attenzione in questo weekend: ”Chi cerca trova!” Ma soprattutto, dovrete essere chiari con il vostro partner e gli amici più stretti. Meglio lasciare perdere le situazioni che vi opprimono con rabbia, tristezza e delusioni. Cercate altro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, Leone e Vergine per il weekend

Cancro. Giorni intensi in questo weekend primaverile. Sono giorni duri, ma ottimali per continuare a combattere e lottare come solamente voi siete in grado di fare. Ma soprattutto per continuare a cercare tutte le opportunità che vi meritate. Dunque, la parola d’ordine, in amore, così come sul lavoro, è tenere duro e non voltarvi mai indietro.

Leone. Un buon carattere si vede anche dalla vostra capacità di accettare suggerimenti dagli amici e conoscenti. Alle volte uno sguardo esterno da parte di qualcuno potrebbe risultare più oggettivo, meno disincantato e soprattutto più neutrale. Non dimenticate, in amore, di curare con attenzioni il vostro partner.

Vergine. I rimproveri servono, ma fino ad un certo punto. Va bene, e fa bene, incassare, ma poi bisogna fermarsi e andare avanti: non ha senso stare con qualcuno che non riesce a riconoscere il vostro valore. Alla lunga potrebbe diventare fin troppo sfibrante per la vostra salute emotiva.

Bilancia, Scorpione e Sagittario e i consigli di Paolo Fox

Bilancia. L’amore è un po’ offuscato, così come i vostri sentimenti in generale. Sfruttate questi due giorni del weekend per fare un po’ di chiarezza dentro di voi. Concedetevi il tempo di sondare voi stessi, le vostre emozioni e delucidare i pensieri più opprimenti che non vi lasciano in pace.

Scorpione. State forse dimenticando di concedere le giuste e meritate attenzioni al vostro partner, e per questo anche la comunicazione tra voi ne risente. Non è un periodo ottimale per voi, ma dopo il buio arriva sempre la luce, soprattutto con perseveranza e buona volontà, che sono le vostre qualità migliori

Sagittario. Quando c’è troppa confusione, e le emozioni ribollono dentro di voi, c’è un’unica cosa da poter fare: tacere, archiviare i commenti e prendervi il giusto tempo per metabolizzare. Fate in modo di non immischiarvi soprattutto nei pettegolezzi, che spesso possono rappresentare un’arma a doppio taglio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno. Un fine settimana in cui vi sentite particolarmente motivati sotto il profilo emotivo e sentimentale. Qualcosa si muove e, finalmente, potrete contare su qualche incontro inaspettato che sarà in grado di scombussolare tutti i vostri piani.

Acquario. Il lavoro procede, ma non come vorreste, e intanto le vostre energie stanno progressivamente calando. Ma non dovete farne un problema, è una tendenza fisiologica in questo periodo. Cercate piuttosto di staccare un po’ la spina.

Pesci. Non dite niente, nulla di nulla, e a nessuno. Tenete per voi i vostri piani che sono in germinazione e non spoilerate nulla. Concentrate tutte le vostre energie sugli obiettivi che più vi stanno a cuore in questo periodo. C’è bisogno di calma, meditazione e grande forza di volontà, ma avete le carte in regola per farcela.