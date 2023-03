Oroscopo Branko weekend: classifica e segni fortunati di sabato 1 e domenica 2 aprile 2023

Oroscopo Branko weekend. Il mese di marzo ha le ore contate e siamo pronti a dare il benvenuto ad aprile. La primavera è arrivata e anche il fine settimana è alle porte. Insomma, gli ingredienti per chiudere la settimana in bellezza ci sono tutti! Cosa farete in questo weekend? Ne approfitterete per rilassarvi un po’ ricaricando le pile per la settimana successiva oppure cambierete aria con una bella gita fuori porta? Qualunque siano i vostri programmi scommetto che non vedete l’ora di sapere cosa vi riserveranno le stelle nel fine settimana: quali saranno i segni maggiormente fortunati e quelli che, invece, ci metteranno un po’ ad ingranare? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni, segno per segno dell’amato astrologo Branko che non delude mai!

Oroscopo Branko weekend, le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo weekend Ariete: Buon momento per le coppie che ritrovano un bella sintonia e complicità! Perché non organizzate qualcosa di piacevole in questo fine settimana? Potreste scoprirvi più passionali che mai! Il lavoro procede bene anche se le cose da fare non mancano e la stanchezza accumulata si fa sentire. Approfittate del weekend per riposare.

Oroscopo weekend Toro: In amore oggi potrebbero esserci delle piccole tensioni, nulla però che non possa risolversi parlandone e venendosi incontro. Non alimentare tensioni nei rapporti con gli altri, cerca di essere maggiormente diplomatico e tutto andrà per il verso giusto. Sul lavoro sarà bene fare attenzione alle dispute, ultimamente l’aria è un po’ tesa.

Oroscopo weekend Gemelli: Buon momento per i sigle, gli incontri che nascono adesso potrebbero rivelarsi preziosi in vista del futuro. Le coppie invece avranno finalmente modo di mettere in cantiere un progetto importante. Sul lavoro Marte i Cancro vi darà modo di gestire le vostre finanze con coraggio e sicurezza. Inoltre, le occasioni per mettersi in gioco non mancheranno!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo weekend Cancro: Buon momento per coltivare la conoscenza con una persona carina. L’ingresso di Marte nel segno vi rende impavidi e formidabili, regalandovi una grinta che non pensavate di avere! Attenzione però agli sbalzi di umore, cercate di osservare le cose da un altro punto di vista e soprattutto non arrabbiatevi per delle sciocchezza. Gli affari procedono senza troppo intoppi ma attenzione alle spese.

Oroscopo weekend Leone: In amore potrebbero esserci delle discussioni di troppo, cercate di non dare adito ad inutili polemiche e rimandate a domani le decisioni importanti. Sul lavoro invece ritenete che i vostri sforzi non siano sufficientemente riconosciuti e questo vi crea una certa agitazione, non lasciate però che i malumori prendano il sopravvento.

Oroscopo weekend Vergine: Le relazioni interpersonali quest’oggi hanno decisamente una marcia in più, una bella grinta farà capolino nel vostro segno zodiacale e gli altri non potranno che esserne ammaliati! Incontri fortunati in vista. Sul lavoro favoriti i contatti con altre città, questo è il momento giusto per mettersi in gioco percorrendo sentieri finora inesplorati.

Cosa ci riserveranno le stelle nel fine settimana? Le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo weekend Bilancia: In amore se da poco avete conosciuto una persona che solletica la vostra curiosità non fatevela scappare! I vostri modi gentili ed attenti potranno vi verranno in aiuto, rappresentando quello che si dice essere un vero e proprio asso nella manica. Sul lavoro una bella energia vi pervade, avete in menti tanti progetti e non vedete l’ora di concretizzarli. I vostri sforzi non passeranno inosservati.

Oroscopo weekend Scorpione: La voglia di avventura pervade il vostro essere. Questo fine settimana la voglia di fare la valigie e partire potrebbe prendere il sopravvento, regalandovi delle emozioni inaspettate. Lavorativamente parlando, invece, è un buon momento per frequentare corsi e seminari, attenzione però a dei piccoli contrattempi lungo il cammino.

Oroscopo weekendSagittario: In questo fine settimana sarete molto decisi e determinati, in fondo quando vi mettete in testa una cosa non c’è nulla che possa fermarvi! Attenzione a qualche piccolo inconveniente lungo la strada, alla fine però riuscirete nella vostra impresa. Buon momento per gli affari ma cercate di essere maggiormente oculati.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo weekend Capricorno: La curiosità e l’audacia vi porteranno a sperimentare nuovi orizzonti sentimentali e se da poco avete conosciuto una persona carina perché non approfittare del weekend per fare qualcosa di bello insieme? Sul lavoro l’aria è un po’ competitiva, attenzione alle polemiche. Pensa all’obiettivo e vai avanti per la tua strada.

Oroscopo weekend Acquario: La parola d’ordine di questo fine settimana è darsi da fare! Sarete motivati a chiudere questioni rimaste in sospeso e, perché no, anche ad intraprendere dei nuovi allenamenti. Buon momento per le coppie che vogliano mettere in cantiere un importante progetto di vita insieme! Emozioni speciali in arrivo.

Oroscopo weekend Pesci: Con Marte in Cancro la creatività sarà il vostro asso nella manica, consentendovi di trovare una soluzione alternativa ai problemi e ponendovi al contempo in una condizione privilegiata rispetto ad i colleghi che vi guarderanno sotto una nuova luce. In questo weekend sarà possibile vincere delle sfide e, piano piano, tornare a prendere in mano le redini della propria vita. Un romantico incontro potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta di un quadro quasi perfetto.