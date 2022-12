Oroscopo e Superenalotto, quali saranno i segni fortunati nel gioco a fine 2022: soldi in arrivo?

Oroscopo e Superenalotto. Di primo acchito sembrerebbe che le due tematiche siano sconnesse tra loro ma a ben guardare le cose appaiono diverse. Il 2022 non è stato un anno semplice sotto diversi punti di vista e adesso che sta volgendo al termine l’auspicio è quello di mettere da parte i pensieri negativi, le circostanze meno fortunate per ricominciare all’insegna dell’ottimismo e della positività, pronti ad accogliere tutte le novità che il 2023 vorrà regalarci. Se è vero che i soldi non fanno la felicità aiutano senz’altro a condurre una vita maggiormente serena e purtroppo nel corso di questi anni non sono state poche le persone che, prima a causa della pandemia e poi della guerra, hanno risentito e stanno ancora risentendo di qualche problema finanziario. Non sono, infatti, pochi coloro che sperano in qualche entrata extra magari grazie ad un vincita al Superenalotto. In merito sono diverse le strategie attuate dai giocatori per attrarre il favore della dea bendata, alcune delle quali strizzano anche l’occhio all’astrologia. In particolare, ci sarà un segno in particolare che potrà contare sul favore della dea bendata nel corso delle ultime settimane del 2022. Quale sarà?

Oroscopo e Superenalotto, quale sarà il segno maggiormente fortunato nel gioco a fine 2022?

Il segno zodiacale che nelle ultime settimane del 2022 beneficerà del favore della dea bendata sarà quello del Sagittario! Grazie all’influenza positiva di Mercurio ed Venere, il segno del Sagittario potrà godere di giornate particolarmente fortunate. La dea bendata assisterà i nati sotto il segno del Sagittario sia per quel che riguarda il lavoro sia per quel che riguarda il gioco. Non è escluso dunque che i nati sotto questo segno nelle ultime settimane del 2022 possano ricevere un vero e proprio regalo di Natale, sia esso una promozione lavorativa oppure una vincita al Superenalotto. Tuttavia, l’astrologia non è una scienza esatta. Dunque non bisogna dare per scontato che i nati sotto al segno del Sagittario vincano in automatico al Superenalotto bensì tenere presente che il terreno di partenza è protetto dalle stelle. L’importante resta comunque giocare con responsabilità.

Le previsioni per gli altri segni zodiacali

Chiarito, dunque, quale sarà il segno maggiormente fortunato nel gioco in queste ultime settimane dell’anno, passiamo adesso brevemente in rassegna la situazione astrologica degli altri segni zodiacali, indicando i mesi per loro maggiormente favorevoli. Per quel che riguarda l’Ariete, i mesi maggiormente fortunati sono quelli di marzo e maggio, caratterizzati da importanti cambiamenti che finora i nati del segno non hanno avuto il coraggio di fare. Mese fortunato quello di marzo per il segno del Toro che si libererà di alcune ostilità e insicurezze che lo hanno bloccato nel corso degli ultimi due anni e mezzo. Veniamo al segno dei Gemelli. Mesi positivi quelli di marzo e giugno, dove sarà possibile capire quale direzione far prendere alla propria vita.

Oroscopo e Superenalotto, i mesi fortunati per Cancro, Leone e Vergine

Quali saranno i mesi maggiormente fortunati per i segni del Cancro, del Leone e della Vergine? Mesi da segnare in agenda per il segno del Cancro quelli di marzo e luglio, dove, finalmente i nati sotto questo segno zodiacale impareranno a fregarsene del giudizio altrui. Febbraio, maggio ed agosto saranno mesi importanti per il segno del Leone che si lascerà andare ai sentimenti senza alcuna remore e riscoprendo il valore delle emozioni. Infine, il segno della Vergine si trova ad un bivio e in questi ultimi mesi del 2022 dovrà mettere a fuoco quali sono le sue priorità e decidere in che direzione far andare la propria vita.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Continuiamo il nostro percorso archeologico con il segno della Bilancia che incontrerà il favore delle stelle soprattutto a marzo e a giugno, assaporando un forte senso di indipendenza che lo renderà grintoso come mai prima! Veniamo al segno dello Scorpione, da segnare in agenda i mesi di marzo e maggio durante i quali riuscirà ad accogliere al meglio le novità che la vita gli metterà davanti trovando un proprio equilibrio interiore. Infine, mesi particolarmente fortunati per il segno del Sagittario saranno quelli di giugno e dicembre, quando riuscirai finalmente a prenderti i tuoi spazi e a stabilire della radici più profonde.

I mesi fortunati per Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo verso al fine del nostro percorso astrologico, curiosi di sapere quali saranno i mesi fortunati per i segni del Capricorno, Acquario e Pesci? Maggio, gennaio e Novembre vedranno il segno del Capricorno maggiormente coraggioso e pronta ad osare come mai prima. Per il segno dell’Acquario i mesi da segnare sul calendario sono quelli di febbraio, maggio e novembre, quando interessanti cambiamenti caratterizzeranno il tuo segno in un’ottica di crescita costruttiva. Infine, per il segno dei Pesci i mesi maggiormente interessanti saranno quelli di dicembre, marzo e maggio, una nuova forza caratterizzerà questo segno d’acqua, che ritroverà una preziosa sicurezza in se stesso.