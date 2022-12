Oroscopo Paolo Fox fine anno 2022, come andranno le feste. Classifica e previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox fine anno 2022. Ormai ci siamo, ancora poche settimane e poi saluteremo il 2022! L’anno che sta per concludersi è stato impegnativo e particolare sotto diversi punti di vista ma in particolare sono due gli eventi che ne hanno caratterizzato lo sviluppo: la pandemia e la guerra che ormai da diversi mesi a questa parte si sta combattendo alle porte dell’Europa. Le conseguenze sociali ed economiche del conflitto sono sotto gli occhi di tutti ma con l’arrivo del nuovo anno, l’augurio è quello di poter ricominciare più forti ed ottimisti di prima! Mettiamo dunque al bando la tristezza, i malumori e i momenti no del 2023 per dare il benvenuto alle gioie e a tutte le positive novità che il 2023 avrà in serbo per noi.

Oroscopo 2023 Paolo Fox, come andrà il lavoro: le previsioni segno per segno per il nuovo anno

Quale modo migliore per scoprire come andranno le feste e cosa ci riserverà il 2023 se non affidandoci ai consigli dell’astrologia? Da Fox a Branko, le anticipazioni sull’oroscopo del nuovo anno sono già disponibili — diversi inoltre, i nostri articoli di approfondimento sul tema — ma in quest’articolo vogliamo capire come andranno le feste e come si concluderà il 2022! Per farlo ci affideremo ancora una volta alle previsioni dell’amato e seguitissimo Paolo Fox, siete pronti per scoprire cos’avranno in serbo per voi le stelle? Ci saranno dei segni maggiormente fortunati di altri? Come andrà l’amore, qualcuno conoscerà l’anima gemella? Ed ancora, come procederanno gli affari sul lavoro, ci saranno delle proposte da cogliere al volo? Per appagare la vostra curiosità e sciogliere ogni dubbio non vi resta che proseguire nella lettura dell’articolo e prepararvi ad accogliere al meglio le feste che stanno per arrivare!

Come si concluderà il 2022? Ecco le previsioni di Paolo Fox per la fine dell’anno

Cominciamo come di consueto dal segno dell’Ariete. Cari nati sotto il segno dell’Ariete, il periodo è ottimo per allargare la cerchia dei propri contatti, i single potranno fare degli incontri decisamente fortunati. Via libera dunque alle emozioni, finalmente riuscirai a mettere al bando le reticenze lasciandoti andare ai sentimenti. Se ti interessa una persona perché non la inviti a trascorrere insieme l’ultimo dell’anno?

Per quanto riguarda invece il segno del Toro, piccoli attriti potranno registrarsi sul fronte sentimentale, inducendoti a rivedere i contorni di un rapporto. Non è inoltre escluso che, nei casi più gravi, si possa fare ricorso anche a via legali. Tuttavia non darti per vinto, in quanto nulla toglie che la fine del 2022 possa concludersi con un civile accordo tra le parti.

Una vena romantica caratterizzerà la fine del 2022 per il segno dei Gemelli che potrà vivere nelle emozioni speciali. Ci hai messo un po’, ma alla fine un magico momento è arrivato anche per te! Quest’onda di romanticismo e positività ti accompagnerà anche nel 2023 quando Venere non sarà più opposta regalandoti uno strepitoso fascino.

Oroscopo 2023 Paolo Fox, previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario: grafici e anticipazioni lavoro, amore e fortuna

Cancro, Leone e Vergine

Procediamo il nostro viaggio astrologico alla scoperta di come si concluderanno le feste e più in generale il 2022 con il segno del Cancro. Cari nati sotto il segno del Cancro, novità importanti potranno registrarsi sul lavoro: una crescita che è cominciata lo scorso autunno, sarà confermata e nel 2023 verrà riconosciuta in modo ufficiale. Via libera dunque a coloro che vogliono mettersi in gioco dimostrando il proprio valore.

Veniamo al segno della Vergine. Finalmente, dopo un periodo turbolento ed instabile, riuscirai a rialzare la testa e a risalire la china. Se sei reduce dalla fine di una relazione, dopo un iniziale momento di sconforto sarai pronto per ripartire e rimetterti in gioco! Favoriti i nuovi incontri per i single, a patto, ovviamente, di non restare chiusi in casa.

Cari nati sotto il segno del Leone come si concluderanno le feste per il vostro segno zodiacale? Bene i nuovi progetti, grazie al positivo aspetto di Giove nel segno! Anche in questa fine del 2022 la grinta non ti mancherà e la tua forza potrà rivelarsi davvero un prezioso alleato per chiudere una trattativa o anche per restare concentrato sull’obiettivo portando a casa il risultato.

Oroscopo Paolo Fox fine 2022: le previsioni (amore e lavoro) per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Passiamo adesso al segno della Bilancia. Cari nati Bilancia, in questa fine dell’anno tirerete le somme di ciò che ha significato per voi il 2022. Sul fronte sentimentale, siete in un periodo di revisione e, se necessario, non esiterete a tagliar via tutto ciò che vi appesantisce. Periodo interessante per i single che potranno iniziare il 2023 con una maggiore serenità interiore e fiducia nel futuro! Novità interessanti in arrivo anche sul lavoro.

Cari nati dello Scorpione, come andranno le feste per il vostro segno zodiacale? Analogamente alla Bilancia, anche voi siete in un momento di revisione, le novità non vi spaventano ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Buone novità in arrivo per i single, chissà che non sia proprio un’amicizia a rivelarsi foriera di qualcos’altro. In generale, il 2023 per il segno dello Scorpione inizierà con il piede giusto.

Veniamo al Sagittario. Positiva la fine del 2022 per il segno del Sagittario. Le maggiori novità si registreranno nell’ambito del lavoro dove avrai la possibilità di sperimentare e di metterti in gioco! Favoriti i nuovi progetti, periodo che può segnare il raggiungimento di importanti traguardi soprattutto per i liberi professionisti, hai delle buone intuizioni, falle valere!

Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo la nostra rassegna astrologica su come andrà la fine del 2022 con i segni del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci. Per quel che riguarda il Capricorno, la tua curiosità sarà foriera di belle, interessanti conoscenze che nasceranno proprio verso la fine dell’anno. I sentimenti torneranno in auge regalandoti delle emozioni autentiche soprattutto verso le feste di Natale e di Capodanno. Pertanto, se ti interessa una persona cosa aspetti a farti avanti?

Come andrà la fine del 2022 per il segno dell’Acquario? Favoriti i nuovi progetti grazie al bell’aspetto di Giove che ti garantirà sicurezza e protezione nell’ambito professionale. Il momento è decisamente positivo e i suoi benevoli effetti riguarderanno anche il 2023. Bene anche gli affari di cuore, una rinnovata vitalità investirà le coppie mentre i single saranno pronti per lasciarsi andare alle emozioni.

Veniamo, infine, al segno dei Pesci. Cari pesciolini, in questa fine dell’anno non dovete farvi prendere dall’agitazione. Il detto recita: ‘La fretta è cattiva consigliera’, motto quanto mai veritiero per il vostro segno che verso la fine del 2022 dovrà ancora fare i conti con qualche piccolo contrattempo; inconvenienti che con i primi mesi del nuovo anno si risolveranno definitivamente. Adesso, pertanto, non è il momento di rischiare bensì di analizzare in modo razionale tutte le proposte sul tavolo.