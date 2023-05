Oroscopo Paolo Fox e Branko weekend: previsioni e classifica di sabato 6 e domenica 7 maggio 2023

Oroscopo Paolo Fox e Branko weekend. Ci siamo, il fine settimana è letteralmente alle porte e la voglia di staccare la spina dai frenetici ed incalzanti ritmi lavorativi si fa sentire! Quali sono i vostri progetti per le giornate di sabato e domenica? Rimarrete nella tranquillità di casa oppure approfitterete del bel tempo e delle mite temperature per fare una rigenerante gita fuori porta? Qualunque siano i vostri programmi, scommetto che non vedete l’ora di scoprire quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati e quelli invece che dovranno “stringere i denti” nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 maggio 2023. Ecco a voi le previsioni, segno per segno, dei conosciuti ed amati astrologi Fox e Branko!

Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: giornate interessanti per l’amore, le coppie ritroveranno la voglia di stare insieme mentre i sigle potranno contare su una serie di incontri fortunati. Gli affari procedono senza troppi intoppi ma attenzione a non strafare!

Toro: i single in questo fine settimana avranno decisamente una marcia in più, se il tuo cuore è solo cosa aspetti a farti avanti? Sul lavoro, invece, sono possibili nuove collaborazioni ma attenzione a non prendere decisioni avventate.

Gemelli: bello questo transito di Venere, il tuo charme non passerà certamente inosservato e delle intriganti emozioni sono pronte a scuotere il tuo essere. Sul lavoro i liberi professionisti potranno contare su una serie di preziose occasioni.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: i nati del segno tornano, finalmente, ad emozionarsi! Se sei solo, amplia la cerchia dei tuoi contatti, potrai scoprire che dietro un’amicizia si nasconde in realtà dell’altro mentre le coppie di lunga data ritrovano una preziosa complicità. Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Leone: in questo fine settimana in amore potrebbero esserci delle piccole tensioni che ti renderanno piuttosto nervoso. Prima di esporti conta fino a dieci, altrimenti rischi di ferire la sensibilità del partner. Sul lavoro gli impegni non mancano ma alla fine le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Vergine: momento davvero positivo per i single, pronti a riscoprire il lato più dolce ed affettuoso della vita! Se ti interessa una persona metti al bando i dubbi e non esitare a farti avanti? Sul lavoro alcuni accordi saranno da rivedere.

Bilancia: in questo weekend una bella grinta unita ad una forte determinazione ti consentiranno di raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato, nonché di tagliare i rami secchi in amore. Sul lavoro, invece, le occasioni per mettersi in gioco non mancheranno.

Scorpione: le emozioni tornano a fare capolino nella tua vita e in questo weekend potresti avvicinarti ad una persona speciale. Sul lavoro se hai una trattativa in sospeso non tergiversare ma chiudila entro la prossima settimana.

Sagittario: in amore tra le coppie di lunga è finalmente tornato il sereno. Perché non approfitti del fine settimana per organizzare qualcosa di piacevole. Sul lavoro una tua richiesta potrà trovare accoglimento.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: cielo positivo per i nuovi incontri quello del fine settimana, ti riscoprirai più forte che mai e delle intriganti emozioni non tarderanno a fare capolino nella tua vita. Sul lavoro le cose da fare certamente non mancano e alla volte tu sei un po’ stacanovista. Se è necessario, non esitare a chiedere l’aiuto di un collega fidato.

Acquario: in amore qualche tensione di troppo potrebbe minare la stabilità della coppia. In questi due giorni sarà meglio non tirare troppo la corda e rimandare ogni decisione importante alla prossima settimana. Sul lavoro, invece, i tuoi sforzi e la tua tenacia saranno presto ricompensate.

Pesci: a partire dalla prossima settimana Venere incomincerà una transito davvero positivo nel tuo segno! Questo ti permetterà di essere maggiormente determinato e lucido in amore, sai cosa vuoi e come fare per ottenerlo. Sul lavoro hai voglia di metterti in gioco e di sperimentare e lo occasioni per farlo non mancheranno.

Le previsioni di Branko per il fine settimana: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: belle emozioni in arrivo per i single, il cuore torna a battere e una persona carina potrebbe fare presto capolino nella tua vita. Sul lavoro invece gli impegni non mancano ma cerca di staccare la spina almeno nel fine settimana, anche la produttività ne gioverà!

Toro: Un momento di riflessione ed introspezione caratterizzerà questo fine settimana, ti troverai ad affrontare delle sfide ma alla fine ne uscirai vincente. Sul lavoro alcuni accordi e/o collaborazioni saranno da rivedere ma attenzione e non prendere decisioni avventate.

Gemelli: una forte grinta e vitalità caratterizzerà il tuo segno in questo weekend e gli altri saranno ben lieti di entrare a far parte della tua cerchia. Sul lavoro hai delle buone intuizioni, falle valere!

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: in questo fine settimana lasciati andare alle emozioni, potrai riscoprire il lato più dolce ed affettuoso della vita! Sei sicuro che dietro un’amicizia non ci sia in realtà dell’altro? Sul lavoro opportunità interessanti da qui all’estate.

Leone: sei molto ambizioso e determinato, doti grazie alle quali potrai raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. In amore c’è un po’ di maretta, il partner vorrebbe maggiori attenzioni da parte tua. Perché non approfitti del fine settimana per organizzare qualcosa di piacevole?

Vergine: fine settimana di equilibrio e riflessione che ti consentirà di concentrati su ciò che realmente conta davvero, affetti compresi. Lavorativamente parlando invece cerca di non tirare troppo la corda e stai lontano dalle sterili polemiche.

‎Bilancia: fine settimana interessante dal punto di vista della comunicazione. Saprai mettere nero su bianco i tuoi sentimenti, comunicando all’altro quello che senti. Sul lavoro le cose da fare non mancano ma cerca di staccare la spina e di rilassarti.

Scorpione: emozioni intriganti in arrivo nel weekend! Se hai nel cuore una persona cosa aspetti a buttarti? Sul lavoro dovrai affrontare dei cambiamenti ma alla fine le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Sagittario: in questo weekend dovrai affrontare alcune sfide, non aver paura di osare, alla fine ti scoprirai più forte e risoluto che mai! In amore se sei solo faresti bene a guardarti attorno, dietro un’affettuosa amicizia potrebbe in realtà nascondersi dell’altro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: approfitta del fine settimana per organizzare qualcosa di piacevole con il partner, vi aiuterà a ritrovare la giusta complicità! Sul lavoro il peso delle responsabilità si fa sentire, nessuno mette in discussione le tue capacità ma, se necessario, fatti aiutare da un collega fidato.

Acquario: in amore, ultimamente, c’è stata qualche incomprensione di troppo che ti ha reso particolarmente nervoso. Questo fine settimana è possibile recuperare terreno e tornare ad emozionarsi. Sul lavoro, invece, una tua proposta potrò trovare accoglimento.

Pesci: momento davvero positivo questo per i sentimenti, se una persona carina ha fatto capolino nella tua vita non lasciare che inutili ansie rovinino il legame, goditi il momento e tutto verrà da sé! Sul lavoro, il desiderio di sperimentare e mettersi in gioco si fa sentire ma le occasioni per farlo mancheranno. Sii ricettivo.