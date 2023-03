Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni di sabato 1 e domenica 2 aprile 2023

Oroscopo Paolo Fox weekend. Eccoci, sta finalmente per arrivare il weekend, il momento più atteso della settimana, quello dove è possibile accantonare per un po’ gli impegni lavorativi dedicandosi un po’ a se stessi! Complice l’arrivo della primavera, la voglia di trascorrere del tempo fuori casa con le persone che si amano è letteralmente alla stelle e ogni momento è buono per concedersi del sano relax! Tuttavia, scommetto che non vedete l’ora di sapere cosa vi riserveranno gli astri in questo fine settimana! Quali saranno i segni maggiormente fortunati e quelli che invece dovranno fare i conti con qualche inconveniente di troppo? Scopriamo tutto con le previsioni di sabato 1 e domenica 2 aprile dell’amato astrologo Paolo Fox che non delude mai!

Oroscopo Paolo Fox Pasqua 2023: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox weekend, le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo weekend Ariete: Cielo davvero interessate quello del fine settimana per l’amore, un incontro fortunato potrebbe rallegrarti la giornata. Una rinnovata grinta di aiuterà a vedere le cose sotto una diverse prospettiva regalandoti una forza che non credevi di avere. Sul lavoro le cose da fare non mancano, il tuo impegno è tangibile anche se alle volte ritieni di ricevere sempre molto poco.

Oroscopo weekend Toro: Qualche piccola tensione in amore potrebbe registrarsi in questo fine settimana! Se c’è qualcosa che non va è sempre bene parlarne, recupero da domenica quando, finalmente, le coppie ritroveranno il loro equilibrio. Sul lavoro la voglia di mettersi in gioco è tanta e le occasioni per farlo non mancheranno.

Oroscopo weekend Gemelli: Il bell’aspetto di Venere aiuta a definire con maggiore certezza qualche questione d’amore rimasta in sospeso, le storie che nascono adesso hanno una marcia in più. Attenzione invece a qualche spesa imprevista, cerca di essere maggiormente oculato. Sul lavoro le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare ma devi impegnarti.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo weekend Cancro: Cielo intrigante per l’amore, se hai da poco conosciuto una persona carina lasciati andare senza pensare troppo al futuro, goditi il momento. Anche il lavoro nel corso di queste settimane conoscerà una situazione di graduale recuperò, in vista dell’estate sarà possibile fare un salto di qualità. Proposte interessanti in arrivo.

Oroscopo weekend Leone: Grazie al bell’aspetto di Venere i sentimenti sono favoriti e il cuore torna a battere forte regalandoti delle speciali emozioni. Sul lavoro alcune collaborazioni potranno rivelarsi preziose e i progetti che nascono adesso ti daranno l’opportunità di metterti in gioco dimostrando a capi e referenti le tue capacità.

Oroscopo weekend Vergine: Attenzione a qualche piccolo contrattempo che quest’oggi potrebbe fare capolino, discussioni con il partner in vista. Meglio non tirare troppo la corda e rimandare le decisioni importanti a domani. Sul lavoro hai tante cose da fare e talvolta stare dietro a tutto è complesso. Se ne senti la necessità non esitare a chiedere aiuto ad un collega fidato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 marzo 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci riserveranno le stelle nel fine settimana? Le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo weekend Bilancia: Mercurio opposto consiglia maggiore prudenza in amore, se di recente ci sono stati dei piccoli malcontenti cerca di non alimentare inutili polemiche con il partner. Recupero in serata. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, la tua agenda è piena ma perché non approfitti del fine settimana per staccare, finalmente, la spina?

Oroscopo weekend Scorpione: Anche se in amore ci sono state delle piccole incomprensioni, adesso è il momento di voltare pagina e ricominciare più forti di prima! Le coppie di lunga data sono favorite. Sul lavoro hai delle buone idee, falle valere! Gli affari stanno procedendo bene ma attenzione alle spese impreviste!

Oroscopo weekendSagittario: Le stelle sono dalla tua parte regalandoti maggiore grinta e serenità! Cerca però di non perdere di vista l’obiettivo e procedi dritto per la tua strada. In amore è un buon momento per i single che potranno riscoprire il lato più affettuoso della vira. Se ti interessa una persona perché non ti fai avanti?

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo weekend Capricorno: In amore c’è un po’ di tensione, sei preoccupato per questioni economiche e potresti inalberarti anche per delle sciocchezze. Prima di esporti conta fino a dieci. Attenzione a qualche spesa di troppo, il portafoglio potrebbe risentirne! Le coppie di lunga data dovranno fare i conti con qualche malumore di troppo, recupero da domani.

Oroscopo weekend Acquario: Attenzione in amore, Venere dissonante consiglia cautela e prudenza. Se con il partner c’è qualcosa che non va è sempre bene parlarne e trovare un compromesso. I nodi verranno al pettine. Sul lavoro accordi vantaggiosi in vista ma leggi bene tutte le clausole di un contratto e se necessario chiede consiglio ad un esperto.

Oroscopo weekend Pesci: Momento interessante per i sentimenti, le storie nate da poco hanno una marcia in più! Cerca di lasciarti andare senza pensare troppo al futuro e se hai nel cuore una persona buttati! Sul lavoro una trattativa si sblocca ma attenzione a non alimentare inutili polemiche. Ci vuole un po’ di pazienza ma alla fine tutti i pezzi del puzzle si incastreranno alla perfezione.