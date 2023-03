Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni segno per segno di sabato 18 e domenica 19 marzo 2023

Oroscopo Paolo Fox weekend. Lo sentite nell’aria? Quello strano, ma soave odore che sta iniziando a propagarsi in ogni dove? Si chiama Primavera, ancora non è arrivata, ma tutto si prepara per accoglierla. Siamo a marzo inoltrato, e un altro weekend si avvicina, si spera, all’insegna del bel tempi. Cosa farete di bello nel vostro tempo libero? Beh, qualsiasi cosa abbiate in mente, meglio dare uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox, per avere anche il supporto delle stelle. Pronti? Continuate a leggere per scoprire l’oroscopo per sabato 18 e domenica 19 marzo 2023.

Oroscopo Paolo Fox sabato 18 e domenica 19 marzo 2023

Ariete: Per voi, c’è una Luna davvero favorevole, che sta facendo finalmente il suo ingresso nel vostro segno, e che potrebbe condizionare fortemente i vostri affetti e anche il vostro umore. Le giornate di questo fine settimana potrebbero rivelare incontri fortuiti.

Toro: Un fine settimana che rappresenta un po’ una sorta di prova del nove per le coppie. Dovrete mettere in gioco i vostri sentimenti, e scoprire se il vostro partner ricambia le vostre attenzioni.

Gemelli: In quest’ultimo periodo siete un po’ indaffarati, anche a livello relazionale, e si state accompagnando lietamente con diverse conoscenze. Ma, alla fine, quello che vi manca è solamente l’amore, dunque non perdete altro tempo.

Cancro: Siete un po’ agitati e nervosi, per questo avvertite spesso anche diversi fastidi allo stomaco. Dovete mantenere la calma per fare in modo che le cose intorno a voi vadano per il meglio. Forse qualche incontro in questo fine settimana riuscirà ad allietarvi.

Leone: Qualche difficoltà in più potrebbe affacciarsi in questo imminente fine settimana, soprattutto nell’approccio verso il vostro partner. La parola d’ordine per non sbagliare sarà ”stupire”.

Vergine: Un periodo alquanto fertile, sia dal punto di vista professionale che amoroso, dunque non lasciatevelo sfuggire, mi raccomando.

Bilancia: Questo fortunato Oroscopo di Paolo Fox rivela chiaramente che la Luna è nel vostro segno, il che vuol dire soltanto una cosa: potrete fare degli incontri davvero emozionati nelle prossime ore.

Scorpione: In questo periodo i vostri sentimenti sono leggermente giù di corda, e forse non siete tanto interessanti all’amore o alle relazioni, ma per il weekend, ve lo assicura l’Oroscopo, potreste cambiare decisamente idea a riguardo.

Sagittario: La primavera, si sa, predispone all’amore, e questa regola vale anche e soprattutto per voi. Per chi invece è già in una relazione, è certamente il momento di fare viaggi ed esperienze indimenticabili.

Capricorno: Siete delle rocce inamovibili sotto il profilo sentimentale, niente può scalfirvi, ma dovete fare attenzione a questo weekend che porta con sé già il sentore di una Primavera che avanza.

Acquario: Tutte le relazioni, soprattutto quelle amorose devono essere collaudate. La regola è valida a maggior ragione se si tratta di relazioni giovani, e nuove. Prendetevi il vostro tempo.

Pesci: Settimana pesante, sotto ogni pinto di vista. Ma per fortuna ci penserà questo weekend a rilassarvi e a farvi riconciliare con voi stessi.