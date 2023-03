Quando inizia la Primavera 2023? Data, orario equinizio e come sarà

Ebbene, anche se il tempo, il clima, a marzo è sempre un po’ sbarazzino e pazzerello, è anche il mese in cui inizia la Primavera. Proprio perché si tratta di un mese di transizione, un giorno può esserci il sole, e l’altro l’ombrello, come recita una famosa filastrocca per bambini. Ma la Primavera è dietro l’angolo, e le giornata già iniziano a scaldarsi e ad allungarsi visibilmente. Con il cosiddetto equinozio, inizia ufficialmente la stagione mite e finisce quella fredda, sebbene quest’anno l’inverno non è stato così freddo come gli anni passati. Il primo giorno ufficiale, di inizio primavera, sarà quello di lunedìStupiti? Ma come, non era il 21 marzo? Di fatto, la data non è fissa, e in questi ultimi anni è spesso stata quella del 20 marzo. Il prossimo anno, invece, sarà il 19 marzo. La data dell’equinozio, in sostanza, può oscillare tra il 19 e il 21 marzo e può cambiare ogni anno, così come l’orario.