Oroscopo Simon & the stars, i segni più fortunati dal 17 al 23 aprile: la classifica

Torna l’appuntamento con l’imperdibile Citofonare Rai2, il programma domenicale condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Nel corso di questa ultima puntata della settimana è intervenuto l’esperto di astri Simon & the stars. L’astrologo ha svelato la classifica dell’oroscopo della prossima settimana, ovvero quella del 17-23 aprile.

Simon & the stars: i segni in fondo alla classifica

Ecco le indicazioni astrali che Simone & the stars ha dato per ogni segno dell’oroscopo. Agli ultimi posti in classifica troviamo Acquario, Scorpione, Capricorno e Bilancia.

ACQUARIO: Sembra essere un periodo un po’ faticoso per i nati sotto il segno dell’acquario. Gli impegni sono sempre di più, non solo sul lavoro ma anche nella vita personale non si riesce a dire di no e questo porta fatica. Se necessario è meglio rifiutare un’uscita o un impegno, evitate di stressarvi inutilmente.

SCORPIONE: sono giorni di nervosismo questi, vi sentite in trappola sul lavoro. Pagamenti in ritardo o situazioni irrequiete vi fanno sentire poco valorizzati e rispettati, la vostra pazienza in questo modo viene meno. Cercate di non rovinare i rapporti per lo stress. Anche con il partner state cercando uno scontro, non esagerate.

CAPRICORNO: Ci sono situazioni che vi hanno portato via molto tempo, siete stati pazienti e avete persistito. Le cose adesso iniziano ad andare meglio, si vedono i risultati. Da maggio iniziate a volare in alto. Ottimi propositi e buone prospettive di riuscita.

BILANCIA: Anche i nati sotto il segno della Bilancia iniziano una rimonta. Avete bisogno di tantissime energie e potreste non trovarle nell’ambiente in cui vivete. Bene se pensate di cercarle altrove. Si delinea così un piano B nella vostra testa.

Simon & the stars: segni al centro della classifica

In posizione centrale nella classifica, secondo Simon & the stars, ci sono invece Cancro, Pesci, Vergine e Sagittario. Queste le previsioni dell’ astrologo:

CANCRO: Ottavo posto per il cancro, siete in risalita. Comincia la rimonta. Nelle settimane scorse avete accusato qualche problema ma potrete ripartire al meglio dalla prossima settimana.

PESCI: Al lavoro va tutto bene, ma l’amore abbassa il tiro e vi distrae. Qualcuno potrebbe avere dei dubbi. Dovreste essere più sicuri di voi, prendere le decisioni giuste.

VERGINE: La voglia di cambiamento vi si legge in faccia. Entrate in questa settimana con uno spirito d’azione non indifferente, volete cambiare qualcosa, con il socio o con il partner, in famiglia. Il Sole è favorevole e avete la possibilità di imporvi e prendere decisioni.

SAGITTARIO: Sarà una settimana interessante, bene anche se dovrete sostituire qualcuno. Buttatevi in tutto ciò che vi capita, non vi tirate indietro, ci sono buone possibilità e opportunità in arrivo. Soprattutto sul lavoro grazie a nuovi contatti. In amore siate pazienti.

I segni più fortunati della settimana

I segni dell’oroscopo più fortunati della settimana sono invece Leone, Toro, Gemelli e Ariete. Grandi sorprese per questi segni rispetto alle settimane passate.

LEONE: E’ un buon momento ma dovete darvi da fare, non rimanete fermi. Qualcuno potrebbe esservi passato davanti. Dalle amicizie possono sorgere rapporti che diventano qualcos’altro, qualcosa di più profondo.

TORO: E’ la vostra stagione, e inizia proprio da questa settimana. Siamo solo agli inizi perché da metà maggio arriva Giove nel vostro segno. Ci sarà una rivoluzione e la possibilità di incontrare un nuovo amore.

GEMELLI: Grandi possibilità per chi di voi è intraprendente. Nuovi contatti in arrivo, potreste risolvere delle situazioni che riguardano i conti, le tasse. E’ il momento giusto per reinventarsi.

ARIETE: Primi in classifica. Brillate anche in situazioni che non sono abituali per voi. Lanciatevi in nuovi rapporti e nuove situazioni per creare contatti buoni. Arriveranno i frutti della vostra intraprendenza. L’estate può portare in dote matrimoni e convivenze.