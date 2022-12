Oroscopo 2023 Simon & the Stars in diretta ‘Da noi… a ruota libera’

Nel pomeriggio di Capodanno, appuntamento su Rai1, alle 17:20, con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Le previsioni del prossimo anno

Gli ospiti della prima puntata dell’anno saranno: Matilde Gioli, attrice e conduttrice di talento, una carriera con un successo dietro l’altro, dagli inizi con “Il Capitale Umano” di Paolo Virzì, fino alla serie che ha conquistato tutti, “Doc – Nelle tue mani”, Lino Guanciale e Gabriella Pession, protagonisti dell’attesissima terza stagione de “La Porta Rossa”, che, dopo l’ottimo riscontro delle prime due stagioni, torna su Rai2 dall’11 gennaio, Giovanni Scifoni, attore impegnato a teatro, al cinema e in tv – anche lui volto di “Doc – Nelle tue mani” – pronto a raccontarsi e far divertire il pubblico, Simon & the Stars, l’astro blogger che con il suo ultimo libro “Oroscopo 2023 – Il giro dell’anno in 12 tappe”, svela i segreti dello zodiaco per il nuovo anno.

Il programma

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello dei molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.