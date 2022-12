Oroscopo 2023 di Branko: ‘Giorgia Meloni fino a maggio vivrà un periodo di affanno’. Le previsioni segno per segno

Questo anno sta volgendo al termine e il 2023 è alle porte, ma cosa dicono le stelle? Le previsioni di Branko del suo Calendario Astrologico parlano chiaro e non risparmiano nemmeno i politici: “Giorgia Meloni vivrà un periodo di affanno fino a maggio, poi ci sarà una sorpresa. Il futuro di Zelensky è inquietante”. Ecco le previsioni di Branko per il 2023 segno per segno.

Oroscopo Branko per il 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Siate svegli e sempre pronti a reagire, perché non avrete tempo di adagiarvi sugli allori o stare con la testa fra le nuvole, soprattutto nei primi mesi del nuovo anno. Ricordatevi che dovrete prendere delle decisioni importanti per voi e per il vostro futuro. Avete Giove favorevole: in arrivo una sorpresa in amore.

Oroscopo Branko Toro: Nel 2023 realizzerete un sogno che avete nel cassetto da tanti anni. Sarà un anno caratterizzato da delle vere e proprie montagne russe che non vi lasceranno tregua. Vivrete periodi bellissimi e altri molto tristi. Se dovete fare qualcosa di importante, scegliete aprile e maggio, saranno due mesi fortunati in cui il cielo vi assisterà.

Oroscopo Branko Gemelli: Sarà un anno benevolo ma non travolgente. Finalmente arriva per voi un po’ di equilibrio: una buona salute fisica e mentale vi accompagneranno ma non succederà nulla di eclatante nella vostra vita. Godetevi un po’ questa quiete.

Cancro, Leone e Vergine nel 2023

‎Oroscopo Branko Cancro: In primavera e in estate arriverà un buon periodo di tranquillità, approfittatene per riparare a vecchi errori. E’ per voi l’anno del cambiamento in cui dovrete sciogliere tutti i nodi del pettine che non avete mai voluto affrontare, non potete più rimandare!

Oroscopo Branko Leone: Avrete una rivoluzione in ambito lavorativo e marzo sarà per voi il mese della rinascita. Ci saranno sorprese in amore e un finale con il botto! Gli ultimi mesi del 2023 vi riservano una sorpresa speciale e tutte le stelle saranno dalla vostra parte.

Oroscopo Branko Vergine: Dovrete munirvi di coraggio e un po’ di pazienza: l’anno non sarà dei migliori e dovete stare attenti allo stress e al nervosismo. La luna è dalla vostra parte.

Bilancia, Scorpione e Sagittario nel 2023 secondo Branko

‎Oroscopo Branko Bilancia: Maggio sarà il vostro mese fortunato e tutte le stelle vi assisteranno. Per voi sarà un anno importante dal punto di vista relazionale, la vita vi stupirà ma attenzione alle scelte che farete.

Oroscopo Branko Scorpione: Siete il segno più fortunato del 2023! E’ proprio l’anno dello scorpione, quindi nulla potrà andare storto. Vivrete ottimi cambiamenti in amore e nel lavoro, ma attenzione a non montarvi la testa.

Oroscopo Branko Sagittario: Per voi la parola d’ordine è: relazioni. Vivrete grandi cambiamenti in amore e nelle relazioni d’amicizia, capirete di essere bravissimi a comunicare e avrete una grande intesa con le persone a cui volete bene.

Oroscopo 2023 per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sarà un anno un po’ strano per voi e potreste sentirvi disorientati perché cambieranno molte cose nella vostra vita, alcune in meglio e altre in peggio. Ad aprile ci sarà una sorpresa in amore ma le stelle non vi assisteranno. Giorgia Meloni è del Capricorno e le aspettano mesi di affanno.

Oroscopo Branko Acquario: Avete la fortuna dalla vostra parte, sarà un anno che passerà molto in fretta perché sarete sempre di corsa, ma verso la fine del 2023 avrete grandi soddisfazioni. Rimanete concentrati senza stressarvi troppo.

Oroscopo Branko Pesci: vivrete nuovi incontri interessanti, non fatevi travolgere dalle vecchie paure. I pianeti sono dalla vostra parte, prendetevi il giusto tempo per ricominciare. E’ l’anno giusto per ricominciare tutto da zero!