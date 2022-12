Oroscopo 2023 di Paolo Fox a I Fatti Vostri: grafici e previsioni segno per segno per amore, lavoro e fortuna

Oroscopo 2023 e i grafici di Paolo Fox oggi su Rai 2 ai Fatti Vostri. Torna come ogni fine dell’anno l’appuntamento con tutte le previsioni del noto astrologo per capire cosa accadrà nei prossimi 12 mesi. Cosa ci riservano infatti gli astri? Quali saranno i segni zodiacali fortunati in amore, sul lavoro o magari nelle amicizie? A tutte queste domande Paolo Fox ha risposto anche attraverso i suoi grafici segno per segno. Una tradizione e un appuntamento imperdibili ormai con tutti i fan, ma anche semplici curiosi, in trepidante attesa per conoscere il futuro secondo le stelle. Del resto chi non vorrebbe conoscere un po’ del futuro che lo attende? Ci lasciamo alle spalle infatti un 2022 carico di criticità con la pandemia e la guerra che l’hanno fatta da padroni. La speranza è allora quella che, dopo tante difficoltà, la gioia e la serenità possano tornare a far parte delle nostre vite.

Grafici Paolo Fox 2023 le previsioni segno per segno

Dopo aver visto dunque le anticipazioni sull’Oroscopo 2023 Paolo Fox leggerà in diretta i grafici con le previsioni per amore, fortuna, lavoro e soldi per il nuovo anno su Rai 2 ai Fatti Vostri come detto. Vi ricordiamo inoltre che su www.ilcorrieredellacitta.com trovate tutte le guide dei principali astrologi per sapere cosa vi riserveranno le stelle da gennaio a dicembre e quali segni saranno favoriti rispetti agli altri. In questo articolo invece ecco tutti i grafici di Paolo Fox e l’Oroscopo per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 2023 di Simon & The Stars, a marzo arriverà una svolta: ecco per chi, le previsioni segno per segno

Grafici Ariete, Toro, e Gemelli Oroscopo 2023 Paolo Fox

Per l’Ariete si profila un 2023 molto interessante dal punto di vista dei sentimenti mentre il Toro potrà sfruttare il transito di Venere soprattutto ad inizio anno. Gemelli: conflitti in vista a febbraio con questioni di soldi che ti terranno un po’ sulla corda. Ma ecco i grafici di Paolo Fox per questi tre segni.

Ariete. Buona energia in concomitanza dell’inizio dell’anno anche perché quando tieni a qualcosa nessuno riesce a fermarti. In amore potresti essere chiamato ad una scelta e occhio al mese di luglio che potrebbe regalare alcune giornate interessanti. Per chi ha un lavoro in proprio il 2023 inizia con una fase molto interessante ma attenzione al Sole dissonante che invita alla prudenza. A settembre potrebbero esserci alcune giornate-chiave.

Toro. Partiamo con l’amore. Le relazioni in calo a gennaio potranno recuperare il mese successivo. Le stelle dei sentimenti si profilano favorevoli e nuove relazioni potrebbero nascere. Sul lavoro da marzo si aprirà uno scenario interessante, favoriti anche i patti a lunga scadenza. Mercurio entrerà nel segno da aprile e dunque bisognerà dare priorità alle questioni economiche; per le coppie ricercate l’armonia, evitate le insidie che potrebbero portare al tradimento o ad eccessive polemiche. Salute stabile ma le domeniche di gennaio potrebbero causare qualche tensione di troppo.

Gemelli. Tante idee imprenditoriali in vista dalle potenzialità promettenti. Hai un anno per pensare a qualcosa di sorprendente. In amore è tempo di fare scelte in una direzione o nell’altra anche se deciderai di rimanere da solo. Piccoli conflitti potrebbero nascere ad agosto quindi mostrati sempre equilibrato. L’autunno potrebbe portare spese eccessive quindi attenzione al portafogli mentre la salute potrebbe avere una fase calante a luglio. Sentimenti favoriti a settembre.

Grafici Cancro, Leone e Vergine secondo Paolo Fox

Come andrà l’amore nel 2023 per Cancro, Leone e Vergine? Per il Cancro il cielo è interessante con novità interessanti subito in arrivo nel nuovo anno. Venere abbandonerà la posizione contraria per il Leone aprendo nuove possibilità mentre per la Vergine il 2023 inizierà in modo un po’ turbolento. Vediamo adesso tutti i grafici per questi tre segni e le anticipazioni dell’Oroscopo di Paolo Fox in merito.

Cancro. Le soluzioni arriveranno in primavera, questo è un anno da combattenti. Per la maggioranza dei nati sotto il segno del Cancro sono cambiati i riferimenti e bisognerà esaminare nuove strategie. Autunno importante per le coppie: si ritroverà la complicità e la voglia di amara. Sul lavoro maggio dà risposte interessanti, anche a coloro che magari vogliono cambiare aria. Poca passione nei sentimenti a gennaio quindi gestisci bene questo periodo. Ad aprile potresti risolvere problemi di saluti.

Leone. Grandi cambiamenti in arrivo a Febbraio. Giove ti darà modo di esprimere la tua forza e la tua energia nella prima parte dell’anno, e in particolare gennaio fornirà buone opportunità. Soddisfazioni in arrivo entro la primavera 2023. In amore occhio a marzo che potrebbe rivelarsi un mese particolarmente propizio, cerca di non pensare al passato e guarda avanti. Saturno – passando al lavoro – non è più opposto e questo consentirà di fare scelte oculate e ponderate. Le coppie attenderanno il momento giusto per fare delle scelte (anche importanti come matrimoni o convivenze). Per la salute coltiva il tuo benessere con attenzione.

Vergine. Affronterai tutti gli impegni con grande vitalità quindi non lasciarti scoraggiare da eventuali ostacoli. Il 2023 sarà un anno di cambiamenti e mansioni, di fronte a nuove prospettive potresti essere chiamato ad una scelta. Il tuo prestigio non è messo in discussione, avrai inoltre modo di pensare a nuovi progetti anche in amore. La salute è minacciata da Saturno opposto, dunque presta particolarmente attenzione, più del solito, alla cura del tuo benessere. Febbraio mese molto caldo per l’amore.