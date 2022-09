Ostia, carenze igienico strutturali in quattro stabilimenti balneari: multe per oltre 7mila euro

Fine settimana di intenso lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia che, con il supporto dei colleghi del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare, del N.I.L. e N.A.S. di Roma e di unità cinofila di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati connessi alla “movida estiva”.

Nel corso dei controlli i militari hanno elevato una maxi multa a quattro esercizi commerciali e hanno controllato 54 persone e 39 veicoli.

Multa da oltre 7mila euro per 4 stabilimenti di Ostia

A finire nei guai quattro stabilimenti balneari di Ostia. All’interno degli esercizi commerciali sono state accertate numerose violazioni: dall’inadeguata etichettatura per la tracciabilità dei prodotti alimentari, alle carenze igienico strutturali su cui sono in corso accertamenti circa il possesso dei titoli autorizzativi.

Inoltre, in uno stabilimento la presenza del distributore del ghiaccio era in un luogo non idoneo. Un altro ancora aveva installato un sistema di videosorveglianza senza l’autorizzazione. Tra le varie violazioni anche le inadeguatezze relative al locale spogliatoio e l’omessa esibizione del documento valutazione rischi. Ai quattro stabilimenti sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 7.200 euro.

Ostia, nasconde in auto una mazza di legno e una lama

Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno anche deferito in stato di libertà un uomo 23enne per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato trovato a bordo di un’autovettura con una mazza in legno, un tubo di acciaio, una forbice di grosse dimensioni ed una lama per “cutter”.

La Compagnia di Roma Ostia intensificherà i controlli e i servizi straordinari nei prossimi giorni, anche con l’ausilio delle articolazioni speciali dell’Arma, impiegando anche Stazioni Mobili e pattuglie per vigilanze.