Aprilia, perde il controllo della Jaguar e si schianta contro un albero: morto 51enne di Anzio

Terribile incidente in via Nettunense nella mattinata di oggi, 4 dicembre, nel territorio comunale di Aprilia. Un uomo di 51 anni, Elvis Lacatusu, ha perso il controllo della Jaguar che stava guidando ed è andato a sbattere violentemente contro un platano. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 8:20.

Incidente mortale sulla Nettunense

L’uomo stava percorrendo la Nettunense in direzione Anzio. Ha perso il controllo della sua auto quando si trovava all’altezza di Campo di Carne. La sua auto ha iniziato a sbandare, poi ha terminato la sua corsa contro un albero. Ma l’urto non ha lasciato scampo al conducente, Elvis Lacatusu, un 51enne di origine romena, residente da anni ad Anzio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e con l’elisoccorso, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile.

Intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti: si sta infatti cercando di capire se l’uomo sia stato colpito da un malore.

Incidente mortale sul GRA, la vittima è un 55enne di Aprilia

Chi è la vittima

La vittima, Elvis Lacatusu, è un autotrasportatore 51enne. Si era trasferito da tempo ad Anzio. In passato aveva vissuto anche ad Aprilia per diversi anni. La strada è rimasta chiusa fino alle 11:00 per consentire i rilievi da parte degli agenti. Solo quattro giorni fa un altro autotrasportatore di Aprilia, di 55 anni, era morto in un incidente stradale, stavolta sul Raccordo Anulare di Roma, schiantandosi contro un pilastro. Anche in quel caso si sospetta che possa essersi trattato di un malore.