Colpo da film a Roma: fiamma ossidrica e cassaforte svuotata, 100mila euro il bottino

Un colpo preparato e studiato nei minimi particolari. Così una banda è riuscita a ripulire l’appartamento di un facoltoso filatelico a Roma. Per un bottino da capogiro: quasi 100.000 euro.

Furti nella Capitale, l’ultima vittima ieri nel tardo pomeriggio in zona Vescovio. Qui il proprietario di casa ha dovuto fare i conti con un’amara, anzi amarissima sorpresa: la sua cassaforte, al cui interno c’erano 100mila euro tra denaro e rari francobolli, era stata completamente svuotata. Sul caso indaga ora la Polizia (Foto in alto: repertorio).

Svaligiata la casa di un filatelico in Via Rocca Sinibalda a Roma

L’allarme è scattato intorno alle 19.00 di ieri, domenica 11 febbraio 2024. Secondo quanto ricostruito la banda, evidentemente esperta e che sapeva dove e come muoversi, si è introdotta nell’appartamento dopo aver forzato una finestra.

Poi i banditi si sono diretti verso la cassaforte che hanno aperto con l’ausilio della fiamma ossidrica. All’interno erano presenti almeno 70mila euro in francobolli e altri 25mila in denaro contante che sono stati fatti sparire. Dopodiché la banda si è dileguata facendo perdere le proprie tracce.

E’ caccia ai ladri

Il furto è avvenuto in un appartamento, appartenente ad un collezionista di francobolli come detto, situato in Via Rocca Sinibalda. Adesso si cerca di risalire all’identità della banda anche passando al vaglio eventuali riprese delle telecamere di sicurezza (laddove presenti chiaramente). Sul posto, dopo la segnalazione giunta al 112, sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato unitamente agli agenti della Scientifica. Le indagini sull’accaduto pertanto proseguono.