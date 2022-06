Elezioni Amministrative Lazio 2022: la diretta dello spoglio Comune per Comune

E’ iniziato oggi pomeriggio, lunedì 13 giugno 2022, lo spoglio dei voti per le elezioni amministrative valevoli per i rinnovi dei Consigli Comunali. Tanti gli Enti locali al voto nel Lazio, tra i quali Ardea, Ciampino, Ladispoli, Cerveteri, Grottaferrata e Guidonia. In provincia di Latina elezioni nelle isole, con Ponza e Ventotene, ma anche in altri territori come ad esempio Cori e Geta. Ecco dunque tutti i risultati Comune per Comune.

Comuni al voto nella Provincia di Roma

Partiamo dalla provincia di Roma. In tutto sono state 23 le città chiamate alle urne, dai Castelli Romani al litorale. Per sapere i risultati delle elezioni amministrative 2022 è possibile cliccare sui Comuni di seguito riportati:

Comuni al voto nella Provincia di Latina

Anche nella Provincia di Latina erano diversi i cittadini aventi diritto chiamati alle urne. Sette in tutto le città al voto. Anche in questo caso, per sapere i risultati delle elezioni amministrative 2022 nelle principali zone del territorio è possibile cliccare sui Comuni di seguito riportati: