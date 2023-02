Giallo a Roma, 44enne in strada in una pozza di sangue: è in fin di vita

Forse una lite finita male, una discussione degenerata in violenza. Quello che è certo è che questa notte, poco dopo le 2, un uomo, classe 1979, è stato ritrovato in strada, in una pozza di sangue, a Roma, in via dei Sesami, all’angolo con viale Palmiro Togliatti. Ora bisogna capire cosa sia successo: chi lo ha aggredito e perché.

Uomo privo di coscienza in via dei Sesami (a Roma)

Prima la segnalazione intorno alle 2.20 di questa notte, poi l’arrivo della Polizia in via dei Sesami, all’angolo con viale Palmiro Togliatti. È qui che è stato trovato, in strada, un uomo di 44 anni, privo di coscienza. E da solo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e il personale sanitario del 118 lo ha trasportato, in codice rosso, all’ospedale Vannini, poi da lì, vista la gravità, è stato trasferito all’Umberto I. Ora è in coma, in fin di vita e i medici stanno facendo il possibile.

Le indagini, cosa è successo

L’uomo è stato aggredito? E con quale arma, se ci dovesse essere, è stato colpito? Cosa è successo tra lui e il presunto aggressore? Si è trattato di una rapina finita male? A tutte queste domande cercheranno di dare una risposta gli agenti di Polizia, che stanno indagando per capire cosa sia successo questa notte a Roma, in zona Centocelle. Lì dove il 44enne è stato trovato, privo di coscienza, in strada.

(Foto di repertorio)