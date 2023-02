Operaio morto sul lavoro a Civitavecchia: Alberto Motta aveva 29 anni

Come ogni mattina si era svegliato, aveva indossato la sua divisa di lavoro ed era andato al Porto di Civitavecchia. Lì avrebbe dovuto svolgere il proprio ruolo, terminare e tornare a casa. Alberto Motta, però, a casa non è tornato: ieri mattina lui, un giovane operaio di 29 anni, è morto sul lavoro, travolto e ucciso da un container che stava spostando con un muletto. Un’altra giovane vita spezzata, ancora un tragico incidente sul lavoro a poche ore di distanza dalla morte di un manovratore di muletto che ha perso la vita a Trieste, dopo essere finito in mare. Due portuali, due città diverse e stesso terribile destino.

Incidente sul lavoro a Civitavecchia

Il drammatico incidente si è verificato all’alba di ieri mattina. Alberto Motta, 29 anni, si trovava sulla banchina 25 quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un container che stava spostando con il muletto. Sul posto gli agenti di Polizia, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica e capire cosa sia successo. Quello che è certo, purtroppo, è che un’altra giovane vita è stata spezzata. E una mattinata, che doveva essere come tante, fatta di lavoro e fatica, si è trasformata in tragedia.

Lo sciopero dell’Unione Sindacale di Base

Intanto, mentre si fa luce sull’incidente, l’Unione Sindacale di Base ha proclamato anche a Civitavecchia lo sciopero fino alle 12 di oggi. “Non è più tempo di sacrificare lavoratori alle dinamiche del risparmio e ai tagli del personale e della sicurezza per aumentare i profitti delle multinazionali che schizzano alle stelle grazie alla guerra in corso” – ha spiegato l’Usb Mare e Porti. “L’unica guerra da dover combattere è quella contro gli omicidi sul lavoro, istituendo il reato di omicidio sul lavoro”. Il 25 febbraio in tutta Italia ci sarà lo sciopero in tutti i porti italiani, con la manifestazione che prenderà il via da Genova.

I messaggi di cordoglio

Alberto Motta aveva solo 29 anni, una vita davanti e tanti sogni spezzati in pochi istanti. Mentre lavorava. Sui social tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza: c’è chi lo ricorda con affetto, chi ancora non riesce a crederci: ‘Continua a tifare la nostra Lazio e il Civitavecchia da lassù’ scrivono gli amici. Messaggio di vicinanza anche dalla Compagnia Portuale Civitavecchia: ‘La tragica morte ci lascia senza parole (…) questo è il momento del dolore’.