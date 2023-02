Tragedia al porto di Civitavecchia: operaio travolto e ucciso da un container, aveva 29 anni

Ancora una giovane vita spezzata, ancora una morte sul lavoro. Questa mattina all’alba un operaio di 29 anni, mentre lavorava al porto di Civitavecchia, è stato travolto e ucciso da un container. Inutili i tentativi di soccorso: per il ragazzo, dipendente di una società che gestisce il terminal container, non c’è stato nulla da fare. Il cuore di Alberto Motta ha smesso di battere.

Operaio muore schiacciato dai pannelli di cemento: tragedia alle porte di Roma (FOTO)

Operaio morto al porto di Civitavecchia

Stando a una primissima ricostruzione che è ancora al vaglio di chi indaga, pare che il 29enne si trovasse sulla banchina 25 quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un container che stava spostando con il muletto. Sul posto gli agenti di Polizia, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica. E capire cosa sia successo. Quello che è certo, purtroppo, è che un’altra giovane vita è stata spezzata. E una mattinata, che doveva essere come tante, fatta di lavoro e fatica, si è trasformata in tragedia. L’ennesima di una lunga scia, che sembra non voglia arrestarsi. Sul posto il magistrato di turno.

Tragedia sul lavoro a Guidonia, operaio cade dal tetto: la vittima è Rino Pacca, aveva 41 anni

Imprenditore morto ieri a Guidonia

Anche quella di ieri è stata una giornata drammatica. Nel Centro Agroalimentare di Roma a Setteville, che si trova in via Tenuta del Cavaliere, un noto imprenditore del posto, Franco Greco, ha perso la vita in un incidente. L’uomo è stato travolto da un camion, che in quel momento era intento a fare manovra e che lo avrebbe accidentalmente colpito, uccidendolo sul colpo. Per l’imprenditore di Carsoli non c’è stato niente da fare. A distanza di poche ore un’altra tragedia, questa volta a Civitavecchia, dove all’alba un giovane operaio di 29 anni è morto, travolto da un container che stava spostando con il muletto.