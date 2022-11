Tragedia sul lavoro a Guidonia, operaio cade dal tetto: la vittima è Rino Pacca, aveva 41 anni

Un destino beffardo quello di Rino Pacca, all’anagrafe Ottorino Pacca, che è morto dopo il crollo del tetto al capannone dell’impresa di famiglia nella zona di Guidonia. L’uomo era salito sulla struttura in quanto operaio manovale, per mettere in piedi dei lavori di alleggerimento di quel punto con un proprio collega. Proprio alla fine del lavoro, quando anche chi lo assisteva era sceso dal tetto, è avvenuto il fatidico crollo, che ha ucciso sul colpo il signor Rino.

Chi era l’operaio morto nella zona di Guidonia?

Rino Pacca aveva 41 anni al momento del decesso. Era sposato e aveva tre figli piccoli, con la sua famiglia che viveva all’interno del Comune di Fonte Nuova. Era il figlio di Mario Pacca, noto imprenditore locale nella zona di Guidonia e soprattutto Presidente della società calcistica “Asd Setteville-Case Rosse Calcio”. All’interno dell’attività sportiva, Rino Pacca era impegnato in qualità di Vicepresidente della società. Un dramma che ha sconvolto non solo la sua famiglia, ma tutto il paese per la scomparsa di un bravo uomo.

Infatti, Rino è precipitato al suo davanti agli occhi del padre, che assisteva in prima persona ai lavori all’interno della propria azienda di famiglia. Quel giorno, il figlio di Mario Pacca era impegnato in un’operazione di manutenzione per alleggerire il tetto del capannone, con l’aiuto di un proprio collega. Non c’è stato nulla da fare per i soccorsi davanti al cadavere di Rino, che secondo i loro riscontri era morto sul colpo successivamente al crollo.

Cordoglio che arriva anche dal mondo calcistico, tanto amato dal giovane padre di famiglia. La società Asd Ferraris Villanova 1956, scrive: “Ci stringiamo al dolore della famiglia Pacca per la prematura perdita di Ottorino. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie, ai figli, al padre con il quale mandava avanti la società del quartiere, alla società esprimiamo massima vicinanza. Il mondo del calcio locale è in lutto”.