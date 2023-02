Grave incidente a Colleferro, maxi schianto tra 4 veicoli: donna in codice rosso

Terribile incidente stanotte a Colleferro. Uno scontro ha coinvolto ben quattro veicoli sull’Autostrada del Sole A1 all’altezza del km 597 all’interno del territorio comunale. Almeno una persona è rimasta ferita in modo grave. Sul posto per effettuare le operazioni di soccorso sono intervenuti, oltre che i sanitari del 118 con due ambulanze, anche i Vigili del Fuoco. Presente anche la Polizia Stradale per la viabilità e l’accertamento dell’esatta dinamica del sinistro.

Grave incidente a Colleferro oggi 18 febbraio

Lo schianto si è verificato intorno alle 5.00 di stanotte, sabato 18 febbraio 2023. A rimanere coinvolti come detto sono stati ben quattro mezzi: si tratta, dalle prime informazioni disponibili, di due autovetture e di altrettanti furgoni. Nell’impatto, molto violento e avvenuto per cause tuttora in fase di accertamento, una donna è rimasta ferita in modo grave ed è stata portata in codice rosso in Ospedale. La circolazione sull’Autostrada è rimasta interdetta per diverso tempo al fine di consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi del sinsitro.

Gli incidenti nelle ultime ore

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, un altro grave incidente si era verificato a Cisterna di Latina. In questo caso, sulla Via Appia all’altezza di Via delle Querce, una moto ha impattato contro una macchina. Ad avere la peggio è stato il centauro soccorso e portato in Ospedale anche in questo caso in gravi condizioni. L’episodio ha provocato disagi e rallentamenti alla circolazione per diverse ore e soltanto vero le 18.00 la situazione è tornata alla normalità. Sempre a Cisterna, tre giorni fa, un altro motociclista era rimasto ferito a seguito di un altro incidente avvenuto con un’auto in Corso della Repubblica.

