Grave incidente a Cisterna, scontro auto moto: centauro in codice rosso

Grave incidente a Cisterna di Latina oggi pomeriggio, venerdì 17 febbraio 2023. A scontrarsi in una dinamica tuttora in fase di accertamento sono stati un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Ripercussioni alla circolazione si registrano sulla SS7 Via Appia all’altezza di Via delle Querce fino alla rotonda con Corso della Repubblica.

Incidente auto moto in Via delle Querce oggi a Cisterna

Lo scontro è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Cisterna. Presenti anche alcune volanti della Polizia di Stato. Si consigliano percorsi alternativi. La persona ferita, un motociclista le cui generalità non sono note, è stata portata come detto in Ospedale in codice rosso.

SS7 Via Appia bloccata

Le ripercussioni al traffico nella zona teatro dell’incidente permangono tuttora. Il Comune di Cisterna, attraverso i propri canali ufficiali, fa sapere quanto segue: “Attenzione. La SS 7 APPIA è bloccata per incidente in entrambe le direzioni all’altezza di Via Delle Querce. Si consiglia percorso alternativo. Per informazioni e aggiornamenti è possibile collegarsi al canale Telegram della Polizia Locale: https://t.me/s/plcisterna”.

Aggiornamento – La circolazione alle ore 18.11 è tornata regolare

L’altro ieri un altro grave incidente in Corso della Repubblica

Non molto distante dall’incidente di oggi pomeriggio un altro sinistro ieri sera ha coinvolto sempre un’auto e una moto. Lo scontro, come riportato da Latina Oggi, era avvenuto in quel caso intorno alle ore 19 su Corso della Repubblica all’altezza del km 54 in direzione sud. Ripercussioni al traffico si erano registrate nella zona con la strada che era rimasta parzialmente chiusa al traffico. Oggi dunque un altro brutto incidente che ha coinvolto sempre un motoveicolo ed un’autovettura.

