Colleferro, terrore alla stazione: massacra di botte due ragazzi, poi spacca le auto con un palo in ferro. Aggrediti anche i Carabinieri

Panico e caos ieri sera presso la Stazione ferroviaria di Colleferro. A causarlo un uomo, completamente fuori di sé, che, in preda ad un vero e proprio raptus, ha iniziato ad aggredire e distruggere qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. A farne le spese sono stati due ragazzi, finiti in Ospedale con ferite piuttosto serie, una terza persona, e perfino i Carabinieri aggrediti al loro volta nel tentativo di placare la furia dell’uomo. In mezzo anche il danneggiamento a diverse auto in sosta prese a “sprangate” dall’esagitato. Ma andiamo con ordine.

Caos alla stazione FS di Colleferro ieri 30 gennaio

Protagonista di questa vicenda è stato un uomo straniero di 27 anni, senza fissa dimora, che nella sera del 30 gennaio, in evidente stato di alterazione fisica, ha iniziato a dare in escandescenze. Dapprima se l’è presa con due giovani di 21 e 22 anni: il primo è finito in Ospedale con un trauma contusivo all’occhio sinistro con ematoma (poi dimesso con 5 giorni di prognosi, ndr), il secondo invece con un trauma cranico (non commotivo, ndr) e varie contusioni al ginocchio e caviglia sinistro (prognosi in questo caso di 10 giorni). Dopodiché è uscito nel parcheggio esterno alla stazione dove, dopo aver sradicato da terra un paletto in ferro, della lunghezza di oltre un metro, ha iniziato a colpire diverse autovetture, infrangendo i lunotti posteriori, i parabrezza e le carrozzerie. Nella circostanza un uomo presente all’interno della propria auto è stato ferito alle mani dalle schegge provocate dal parabrezza infranto.

Arrestato 27enne straniero dai Carabinieri a Colleferro

Considerando il caos generato dalla furia incontrollata dell’uomo immediatamente è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono quindi intervenuti in forze i Carabinieri della Compagnia di Colleferro che hanno così affrontato l’esagitato. L’uomo, senza intenzione alcuna di arrendersi, ha però aggredito gli stessi militari lanciandogli contro il paletto in ferro. Fortunatamente nessun operante è rimasto ferito sebbene l’auto di servizio sia rimasta danneggiata. Alla fine, soltanto grazie all’utilizzo dello spray urticante, i Carabinieri sono riusciti ad avere la meglio, arrestandolo. Ponendo fine così alla serata di pura follia del 27enne che ora dovrà rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate e minacce.

