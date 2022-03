Guerra. Ragazza fugge dall’Ucraina e trova la morte in Italia: terribile incidente a Forlì

Era riuscita a scappare dall’orrore della guerra nel suo paese, in Ucraina. Era scampato alle bombe e alla crudeltà di quello che sta accadendo in questi giorni nell’Est Europa. Su un pullman con a bordo 50 persone stava attraversando l’Europa, destinazione Italia.

Qui, in Emilia Romagna, la attendeva un centro accoglienza profughi, dove avrebbe potuto ricominciare una vita normale, lontana dall’incubo dei bombardamenti. Ma un destino crudele la stava attendendo. Il bus, sull’autostrada A14, quando è arrivato all’altezza di Forlì ha avuto un terribile incidente.

Fugge dall’Ucraina e trova la morte in Italia

E’ successo questa mattina intorno alle ore 6:40. Il pullman, per cause ancora al vaglio, ha perso il controllo e si è ribaltato. L’incidente è avvenuto al chilometro 101. Sono almeno 20 i feriti. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e numerose ambulanze che stanno ancora operando per soccorrere le persone coinvolte. Il pullman viaggiava in direzione Ancona e il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone.

