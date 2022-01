Incidente mortale a Roma: ‘Non ti dimenticheremo mai’, il dolore per la morte del 17enne Edoardo Divino

Una serata con gli amici, un venerdì sera che sarebbe dovuto essere come tanti. Tra allegria, spensieratezza, risate, perché a 17 anni è questo quello che si dovrebbe vivere. E, invece, per Edoardo Divino il destino aveva in serbo il peggiore degli epiloghi, una notizia che mai nessuno avrebbe voluto ricevere. Il giovane è morto in un terribile incidente avvenuto intorno alle 2:00, tra la notte di venerdì e sabato, in via Acqua Acetosa Ostiense. Un impatto fatale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Terribile incidente a Roma: la vittima è il 17enne Edoardo

Edoardo, insieme agli amici, si trovava su una Fiat Panda, condotta da un ragazzo di 18 anni, quando, per cause tutte da accertare, l’auto si è ribaltata. Un impatto violentissimo in cui sono rimasti feriti tutti gli occupanti del veicolo, 5 ragazzi di nazionalità italiana. Due dei passeggeri sono stati portati in codice rosso all’ospedale S. Eugenio, ma purtroppo per Edoardo di soli 17 anni, non c’è stato niente da fare: è morto ieri mattina. Gli altri due passeggeri, invece, sono stati portati in codice giallo al Campus Biomedico, così come il 18enne che guidava.

La ricostruzione dell’incidente mortale

Stando a una primissima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto, pare che il conducente dell’auto abbia perso il controllo del mezzo e si sia prima schiantato contro un palo dell’Acea, poi abbia terminato la sua corsa contro un albero, ribaltandosi. Per Edoardo Divino, 17 anni, non c’è stato nulla da fare: i medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma le ferite riportate sono apparse subito gravi. La corsa disperata in ospedale, poi la morte a distanza di poche ore.

Il ricordo di Edoardo

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Edoardo, un giovane ragazzo che frequentava il liceo scientifico ‘Democrito’ di Casal Palocco. “Tutta la comunità scolastica partecipa profondamente commossa al dolore della famiglia di Edoardo Divino, studente della 5C, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Una giovane vita spezzata , ma “un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda”(Ugo Foscolo). E noi ricordiamo così Edoardo: uno studente eccellente, apprezzato da docenti e compagni di classe per le sue capacità, la simpatia, la solidarietà verso i compagni, le parole mai scontate e la gentilezza. Rimarrai sempre nei nostri cuori” – si legge nella nota diffusa dalla sua scuola, che ricorda un 17enne solare, uno studente amato da tutti. Una vita spezzata troppo presto.

