Inferno in autostrada, gravissima ragazza: ruota si stacca, ‘salta’ lo spartitraffico e colpisce il parabrezza

Incidente grave sull’A1, ruota si stacca e colpisce il parabrezza, ferita una giovane donna dopo il maxi incidente. Sei auto coinvolte nella notte, tragico il bilancio.

Si sta cercando di far luce sul terribile incidente stradale avvenuto nella notte lungo l’autostrada A1 Roma Napoli, nel tratto ricompreso tra Colleferro e Anagni, all’incirca all’altezza del km 598. In realtà il sinistro non sarebbe stato uno, bensì due, distinti ma finiti – incredibilmente – concatenati tra loro. Ad avere la peggio è stata una giovane donna, rimasta ferita gravemente, che stava viaggiando all’interno di uno dei mezzi coinvolti (foto in alto di repertorio).

Incidente grave sull’autostrada A1 nella notte: cosa è successo

Cerchiamo dunque di ricostruire l’accaduto. Secondo una prima ipotesi, tuttora al vaglio considerando la complessità degli eventi, un’auto che viaggiava verso sud ha improvvisamente perso uno pneumatico. La gomma ha dapprima colpito un secondo veicolo – che è uscito fuori strada – prima di scavalcare lo spartitraffico andando a centrare in pieno altre due auto in transito verso Roma.

Una di queste, una Lancia Y, si è vista piombare addosso improvvisamente lo pneumatico sul parabrezza e proprio da lì è nato il secondo incidente. Almeno sei sarebbero stati i mezzi coinvolti in tutto e altrettanti i feriti soccorsi nei minuti successivi alla terribile carambola. Una di queste però, una giovane donna di cui non si conoscono ancora le generalità, verserebbe in gravi condizioni.

La ricostruzione del maxi incidente sull’A1

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 (giunti con quattro ambulanze), gli agenti della Polizia Stradale della sezione di Frosinone impegnati tuttora nei rilievi del drammatico sinistro. Presenti anche i Vigili del Fuoco. A riportare la notizia è il Messaggero. Proseguono intanto gli accertamenti per ricostruire le esatte cause del maxi incidente.

