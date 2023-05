Luca Misantoni muore sulla Cassia dopo il raduno di moto: scontro tra la ‘sua’ Ducati e un pullman

E’ morto sulla Cassia dopo un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri. Uno scontro terribile che non gli ha lasciato scampo: lui, Luca Misantoni, una vita dedicata alle moto, proprio in sella alla sua Ducati di cui era super appassionato, ha trovato la morte. Fatale l’impatto con un pullman Cotral. L’uomo, che aveva 55 anni, aveva partecipato in giornata a un motoraduno e stava facendo ritorno a casa quando si è consumato il dramma.

Incidente mortale sulla Cassia ieri sabato 6 maggio 2023

La vittima stava rientrando infatti da Roma dove, insieme agli amici e ad altri appassionati del mondo delle due ruote, aveva partecipato ad un motoraduno. Poi però è avvenuta la tragedia. L’incidente mortale è avvenuto sulla Via Cassia Nord nelle vicinanze dell’ingresso per Viterbo. L’uomo, in circostanze da chiarire, mentre si trovava in sella alla sua moto, si è scontrato con un bus Cotral. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo non gli ha lasciato scampo con il centauro che è morto sul colpo. La strada, dopo l’incidente, è stata chiusa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Chi era la vittima, il ricordo di Luca “Boccia” Misantoni

Originario di Montefiascone, nel viterbese, soprannominato “Boccia” dagli amici, l’uomo era socio del moto club Desmotuscia che nelle scorse ore ha pubblicato un lungo post per ricordarlo. “Oggi sarebbe dovuta essere una giorno di festa per noi, una di quelle in cui ti ritrovi con chi condivide la tua stessa passione e ti diverti a non finire come ad ogni volta che si sta insieme, ma purtroppo la giornata è stata caratterizzata un brutto evento, nel pomeriggio, mentre era in sella alla sua Ducati, il nostro amico Luca Misantoni, ma per tutti Boccia, ha avuto un incidente ed ha perso la vita“, si legge nella nota postata sui social.

“Piega tra le nuvole con la tua moto a scarico aperto”

Gli amici del club lo descrivono come “un ragazzo generoso, sempre partecipe agli eventi, che dava sempre agli altri anche più di quello che avrebbe dovuto, un giocherellone, uno che prendeva la vita con allegria, quasi come se tutto fosse uno scherzo un testardo che non mollava mai, era nel club da qualche anno ma aveva subito legato con tutti, amava percorrere km con la sua Ducati rossa e non ne sarebbe mai sceso, un appassionato vero”.