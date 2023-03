Omicidio a Roma. ‘Aiuto, mi stanno uccidendo’, chiama la polizia mentre lo ammazzano in diretta: morto Andrea Fiore

Omicidio a Roma nella notte di oggi, 27 marzo. Ad avvisare proprio l’uomo vittima dell’agguato mortale, avvenuto al Tuscolano, in via di Pisoni intorno a mezzanotte e mezza. “Aiuto, mi hanno appena sparato, mi stanno uccidendo, correte”, ha detto l’uomo, segnalando il proprio indirizzo al NUE 112.

La corsa degli agenti

Gli agenti hanno inviato immediatamente una Volante nell’appartamento di via di Pisoni, a poca distanza da Porta Furba, dove solo qualche settimana fa era stato commesso l’omicidio di Luigi Finizio e lì, riverso a terra sull’uscio di casa, hanno trovato il corpo privo di vita di un uomo di 54 anni.

L’uomo, un pregiudicato romano, era stato attinto da un colpo di arma da fuoco al torace. Sul posto, oltre agli uomini della Volante, sono giunti gli agenti della Polizia Scientifica per i rilievi. Le indagini sono in carico alla Squadra Mobile di Roma. L’assassino si era già volatizzato senza lasciare tracce. Gli agenti hanno esaminato l’appartamento e la palazzina alla ricerca di tracce utili al riconoscimento del killer. Allo stesso modo, verranno analizzati i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, per vedere se ci sono immagini che possano ricondurre alla persona che si è introdotta nell’appartamento della vittima ed è uscita subito dopo l’omicidio.

Chi è la vittima

La vittima è Andrea Fiore, un pluripregiudicato romano. I poliziotti hanno trovato dei documenti intestati a un’altra persona, su cui sono ora in corso degli accertamenti. La salma dell’uomo adesso è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Scia di omicidi a Roma

Quello di oggi è il quarto omicidio a Roma nel mese di marzo. Il primo ad essere ucciso è stato il muratore Mihai Stefan Roman, Michele per gli amici, freddato con due colpi di pistola l’8 marzo scorso, mentre camminava sotto casa da due uomini a bordo di una moto. Poi, due giorni dopo, il 10 marzo, ad essere freddato con due colpi di pistola lo chef Manuel Costa con il killer, il suo ex socio che si è costituito e ha confessato tutto alla Polizia. Passano solo altri 3 giorni ed ecco che, il 13 marzo, arriva l’omicidio di Luigi Finizio, in via dei Ciceri, all’incrocio con via degli Angeli, in zona Tuscolano, a poca distanza dall’Arco di Travertino