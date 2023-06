Omicidio-suicidio a Roma: ‘Addio amici’, spara alla moglie e poi si ammazza

Ha scritto un post su Facebook, ha salutato tutti i suoi amici e ha annunciato quello che poi, di fatto, sembrerebbe aver messo in atto. “Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre” – inizia così il post di addio di Valerio Savino, pubblicato due ore fa sui social. Dalle parole, purtroppo, l’uomo sembrerebbe essere passato ai fatti e ora i carabinieri starebbero indagando per quello che sembrerebbe essere stato un omicidio-suicidio. L’uomo avrebbe prima puntato la pistola contro la moglie Simona, trovata morta nel letto della loro abitazione di Roma, in via Adolfo Consolini, all’altezza del civico 51, poi con la stessa arma si sarebbe tolto la vita. Lui, infatti, è stato trovato a pochi metri da casa, nel parcheggio superiore del centro commerciale I Granai.

Spara alla moglie e poi si toglie la vita a Roma, il post su Facebook

I Carabinieri, intervenuti sul posto, ora stanno indagando e stanno cercando di capire cosa sia successo. Si è trattato di un femminicidio-suicidio? O di una scelta che la coppia ha condiviso? L’uomo sui social, poche ore fa, ha pubblicato un post, che sembra non lasciare spazio a dubbi. E che ora, letto con il senno di poi, fa rabbrividire. Valerio Savino ha prima salutato tutti i suoi amici, poi ha come annunciato il piano. “Per noi amanti dell’opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male“. E il sipario è calato, nel modo più brutto, su un palcoscenico reale, dove l’immaginazione purtroppo non trova spazio. Anche la moglie, Simona Lidulli, due ore fa scritto un post sui social, l’ultimo: ‘Addio’. E l’ipotesi che si sia trattata di una scelta condivisa si fa strada, ma al momento restano solo tanti dubbi, con le indagini ancora in corso: nulla è certo, i militari dovranno scandagliare le vite delle due vittime, ricostruire minuto per minuto quello che è accaduto oggi. E nessuna pista è esclusa.

La donna, Simona, è stata trovata morta in casa, nel letto. Il cadavere dell’uomo, invece, era a pochi metri dall’abitazione, nell’auto. Le indagini dei militari, intervenuti sul posto, sono in corso. E ora bisogna fare chiarezza, ricostruire la terribile vicenda.

I commenti

Sono tantissimi i messaggi sui social, tra incredulità e dispiacere. Il post dell’uomo, che si sarebbe poi tolto la vita con una pistola dopo aver ucciso la moglie, ha lasciato tutti senza parole. Chi lo ha letto subito ha cercato di chiedere aiuto, ma invano: nessuna risposta alle chiamate, il silenzio più totale. “Rispondimi, parliamone” – scrivono gli amici. E, forse, era già troppo tardi. “Spero che in cielo troviate la pace che in terra non avevate più. Rimarrete sempre nel mio cuore” – racconta Anna.

