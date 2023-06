Omicidio suicidio a Roma, il marito di Pierpaola Romano sente la notizia alla radio del 113 e dice: ‘È mia moglie’

Ha sentito per radio, quella del 113, che una collega era stata raggiunta da tre colpi di pistola, il marito della sostituta commissario, Pierpaola Romano. Anche lui un poliziotto, un ispettore, era in servizio al momento dei fatti. Nonostante non ci fossero ancora notizie dettagliate né sulla collega ferita, né sull’accaduto, il marito di Pierpaola ha chiamato la sala operativa, come riporta La Repubblica, per dire: ‘Potrebbe essere mia moglie’. La comunicazione ha scioccato gli agenti che l’hanno ricevuta. Non si sapeva abbastanza di quanto era successo, eppure l’ispettore aveva questo sentore.

Il sospetto che la vittima poteva essere la moglie è stato immediato

Un sospetto che ha lasciato basiti i colleghi, visto che nella palazzina di Torraccia, dove c’era stata la sparatoria vivono altri poliziotti. La conferma a quella supposizione è arrivata poco dopo, a sparare era stato Massimiliano Carpineti e la vittima era proprio Pierpaola Romano. Il killer e la sostituta commissario avevano avuto una storia, ma da quando la donna aveva scoperto di avere un tumore al seno aveva deciso di troncarla e si era riavvicinata al marito. Possibile che Carpineti, che dopo aver ucciso la donna si è puntato l’arma contro per togliersi la vita, non si fosse rassegnato alla fine di quella relazione. O, almeno questo è quello che pensano alcuni colleghi.

Lo choc dei colleghi che prestavano servizio con Pierpaola e Massimiliano a Montecitorio

Massimiliano e Pierpaola prestavano servizio insieme a Montecitorio, insieme ad altri agenti di Polizia. E sono soprattutto questi ultimi a essere rimasti più sconvolti dalla notizia. Perché se solo avessero immaginato, avrebbero fatto qualcosa… sarebbero intervenuti. Ma, seppure tutti sapevano che i due avevano una storia, non pensavano minimamente potesse esserci questo tragico epilogo. Unico dubbio è che Pierpaola possa aver detto qualcosa al marito. Qualcosa che ha indotto l’ispettore a capire che la vittima di quegli spari era proprio sua moglie.