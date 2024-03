Roma, interrompe la loro storia e lui perde la testa: “Ti ammazzo”, donna picchiata e minacciata dall’ex

Violenze contro le donne, ancora un caso a Roma. Un uomo, che non accettava la fine della storia con la compagna, ha iniziato a perseguitarla. Fino ad arrivare a minacciarla di morte e a picchiarla: la vicenda.

Maltrattamenti, atti persecutori, lesioni e minacce. E’ questa la lunga sfilza di reati di cui dovrà rispondere adesso un uomo sulla quarantina che ha perso letteralmente la testa di fronte alla decisione da parte della sua ormai ex compagna di porre fine alla loro relazione. Da quel giorno infatti ha iniziato a perseguitarla: continue telefonate e minacce di morte. Fino ad arrivare alla violenza, con la donna presa a schiaffi in faccia nonostante la presenza di altre persone.

Donna picchiata dall’ex a Roma: l’aggressione in Via Dei Duchi di Castro

Ed è quest’ultima aggressione che, di fatto, ha portato all’arresto dell’uomo violento. Il tutto è successo in Via Dei Duchi di Castro, non distante da Ponte Milvio, a Roma. E’ qui che, l’altro ieri, la Polizia, su disposizione della Sala Operativa, è intervenuta per una segnalazione di un’aggressione in corso ai danni di una donna.

I poliziotti, giunti sul luogo della segnalazione, hanno notato il 44enne, questa la sua età, che inveiva nei confronti della ex e di un altro uomo con difficoltà motorie. La donna, un’italiana di 51 anni, ha dichiarato agli agenti di avere avuto una stabile relazione con l’uomo lì presente e di aver lasciato l’abitazione nella quale vivevano lo scorso 2 marzo proprio a seguito delle numerose violente liti. Una decisione che però l’uomo, secondo il racconto fornito dalla 51enne, non aveva per nulla gradito.

Le minacce di morte

Nei giorni successivi infatti la vittima ha iniziato a ricevere diverse telefonate nelle quali era stata minacciata anche di morte. Poi, martedì scorso, la decisione dell’ex di “affrontare” di persona la cosa: la donna era in compagnia di un suo amico – peraltro con difficoltà motorie – quando ha visto arrivare l’ex compagno molto agitato. L’uomo ha subito iniziato ad insultarla e a minacciarla di morte; a quel punto il suo amico ha cercato di placare l’uomo, ma è stato aggredito a sua volta verbalmente e fisicamente con delle spinte.

“Ti sparo”, 44enne in manette

Anche altre persone che si trovavano sul posto hanno cercato di placare la rabbia del soggetto senza però riuscirci, anzi. L’uomo, per tutta risposta, ha iniziato a colpire al volto la donna con degli schiaffi. Considerando inoltre che l’uomo aveva minacciato anche di sparare alla sua ex compagna, gli agenti hanno perquisito il suo appartamento alla ricerca di armi che, però, non sono state trovate. Alla fine degli accertamenti la donna e il suo amico sono stati soccorsi dal 118, mentre il 44enne è stato arrestato e per lui, inevitabilmente, si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.