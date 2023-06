Roma, muore in casa a 47 anni ma nessuno se ne accorge: la macabra scoperta 

Da giorni non aveva sue notizie, non lo vedeva più nel palazzo e da quell’appartamento fuoriusciva un forte odore. Era strano non vederlo, non incontrarlo sul pianerottolo e così, insospettito, ha deciso di chiamare le forze dell’ordine. Ma non poteva certo immaginare che lì, a pochi passi dalla sua abitazione, il vicino di casa era morto. La macabra scoperta ieri, intorno alle 12, tra via di Torrevecchia e via Cristoforo Numai, nel quartiere Torrevecchia, a Roma: è qui che un uomo, classe 1976, è stato trovato senza vita nel suo appartamento.

Uomo morto in casa a Torrevecchia

A chiamare la Polizia, che è poi intervenuta sul posto, il vicino di casa della vittima. Da giorni non aveva sue notizie, non riusciva a mettersi in contatto con lui, ma non poteva immaginare che l’uomo era in casa, ma senza vita. Sul posto gli agenti del commissariato Primavalle: stando ai primissimi accertamenti, il 47enne sarebbe deceduto da diversi giorni, il cadavere era in evidente stato di decomposizione. La casa era regolarmente chiusa dall’interno e sul corpo, almeno da una prima analisi, non sono stati trovati segni di violenza. Ora bisogna capire cosa sia successo: un malore improvviso? Domanda alle quale spetterà agli agenti dare una risposta.

Uomo morto ieri al Tufello

Sempre ieri, in una domenica che doveva essere come tante, un uomo ha perso la vita. Un anziano signore stava passeggiando, si trovava a Piazza di Monte Gennaro, a pochi passi da via della Bufalotta, quando si è sentito male e si è accasciato a terra, stroncato probabilmente da un arresto cardiaco. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso e a rianimazione: per l’uomo di 80 anni non c’è stato nulla da fare, il suo cuore ha smesso di battere lì, in strada, sotto gli occhi increduli dei passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene e il personale sanitario del 118: inutile, purtroppo, ogni manovra di rianimazione.