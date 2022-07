Roma, scoppia la maxi rissa in strada tra stranieri: arriva la Polizia, due agenti feriti

Caos in strada ieri sera a Roma teatro di una rissa tra stranieri, sembrerebbe di nazionalità filippini. La segnalazione è scattata intorno alle 20.30. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato.

Rissa tra stranieri in Via Mattia Battistini

Al loro arrivo però, siamo in Via Battistini in prossimità dell’incrocio con Via Bonifazi, gli agenti hanno trovato una sola persona, un uomo, riverso a terra con diverse contusioni. Quest’ultimo, alla vista dei poliziotti, si è subito mostrato poco collaborativo e per nulla disposto a procedere con l’identificazione.

La fuga e le minacce alla Polizia

Non solo. Per cercare di sottrarsi al controllo l’uomo ha tentato prima la fuga dopodiché, raggiunto al termine di un breve inseguimento, ha estratto un coccio di bottiglia con il quale ha minacciato gli agenti. Questi ultimi sono così dovuti ricorrere allo spray anti-aggressione e, alla fine, sono riusciti – non senza difficoltà – a bloccare l’uomo.

Il fermo

Lo straniero, che è stato denunciato, dovrà ora rispondere di una serie di reati. In particolare quelli di lesioni, resistenza e minacce. Gli accertamenti per risalire agli altri partecipanti alla rissa sono andati aventi per diverse ore con le Volanti rimaste in zona fino ad oltre l’una di notte. Le indagini sul caso ad ogni modo proseguono.

In Ospedale

Due agenti nella circostanza sono rimasti feriti, così come lo straniero che è stato accompagnato in Ospedale per poi essere sottoposto successivamente al foto segnalamento considerando che era privo di documenti.