Roma, shock in hotel: turista americano precipita dal tetto, morto sul colpo

Tragedia lunedì pomeriggio a Roma. Un turista di origini americane è morto precipitando dal tetto dell’albergo dove alloggiava. Un volo spaventoso che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Da quanto si apprende la vittima, che aveva 31 anni, era da qualche giorno nella Capitale per turismo. Poi, l’altro ieri, il dramma al Collatino, in Via Claudio Truffi. Sul posto, allertata dai dipendenti, è intervenuta la Polizia unitamente ai sanitari del 118. Ma per il ragazzo non c’era già più niente da fare.

Chi è il turista morto a Roma il 27 marzo 2023

Il giovane turista si chiamava Javier Francisco Rullan Rubert. Era ospite all’hotel iH Hotels Roma Z3 dove era arrivato qualche giorno prima. La vittima era originaria della Florida: per lui il sogno della vacanza in Italia e nella città eterna era diventato realtà. Poi però è accaduto il dramma e adesso si cerca di dare una spiegazione a quanto accaduto. Come riporta stamani Il Messaggero il ritrovamento del corpo è avvenuto lunedì scorso, 27 marzo 2023, intorno alle 16.30. Il corpo riverso in strada, ormai esanime, dopo la terribile caduta.

L’ennesimo suicidio a Roma: ma non si escludono altre piste

Le indagini per far luce sull’accaduto intanto proseguono. L’ipotesi del gesto volontario chiaramente resta quella più accreditata ma non si escludono anche altre piste. Il giovane infatti non ha lasciato nella stanza alcun biglietto o comunque tracce che potrebbero far pensare alla decisione di volerla fare finita; per questo non si tralascia nessun elemento: in tal senso saranno visionate le telecamere dell’albergo per cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita del ragazzo americano. Raccolte anche le testimonianze del personale e disposta l’analisi del suo cellulare.

Pochi giorni fa la tragedia in Metro

Pochi giorni fa l’ultimo suicidio registrato a Roma, presso la stazione della Metro A Cipro. In quella circostanza, lo ricordiamo, la vittima si era lanciata sui binari rimanendo travolto dal convoglio in arrivo. Un impatto fatale che, nonostante i tempestivi soccorsi, gli è costato la vita.

