Roma. Si sente male in piscina e rischia di annegare: bimba di 4 anni gravissima

Sta lottando tra la vita e la morte, la bimba romana di 4 anni che ieri, nel centro estivo allestito nel centro parrocchiale della chiesa S. Andrea Apostolo di via Cassia 753, stava annegando nella piscina.

I fatti

Nel primo pomeriggio la bambina era entrata in acqua, nella piscina allestita per i bambini del centro estivo, guardata a vista dagli animatori e dagli assistenti. Ad un tratto la tragedia. Probabilmente a causa di un malore, la bimba è andata sott’acqua. Immediatamente soccorsa, è stata portata fuori dalla piscina dal personale docente del campo estivo.

Bimba in condizioni gravissime

La bambina è apparsa subito in condizioni gravissime. Sul posto, chiamato dagli stessi assistenti, sono intervenuti i sanitari del 118 e, di seguito, i carabinieri della stazione Roma Tomba di Nerone. La bambina è stata portata in codice rosso al Policlinico Gemelli, dove è ricoverata. Purtroppo è in pericolo di vita.

Le indagini

I carabinieri hanno effettuato i rilievi sulla struttura e sottoposto a sequestro la struttura. Sono in corso le indagini per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.