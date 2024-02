Roma, si sente male sullo scooter e muore: travolto un pedone, è grave

Incidente mortale a Roma stamattina. Dramma sull’Ardeatina: uno scooterista ha perso la vita dopo aver accusato un malore e un pedone è stato travolto dal mezzo rimasto senza controllo.

Dramma nel dramma stamattina a Roma, teatro dell’ennesimo incidente mortale. Stavolta però a causare il decesso di un uomo è stato un malore alla guida che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Ma c’è dell’altro. Nel sinistro è rimasto coinvolto infatti suo malgrado anche un pedone, finito travolto dal mezzo a due ruote ormai senza controllo: le sue condizioni sono gravi.

Pedone travolto sull’Ardeatina: è grave. Muore scooterista

Andiamo con ordine. Il tutto è successo quando erano da poco passate le 7.40 di oggi, lunedì 19 febbraio 2024. Secondo i primi elementi raccolti l’uomo in sella allo scooter (una moto Suzuki Burgman, ndr), un italiano di 59 anni, ha accusato improvvisamente un malore mentre percorreva la Via Ardeatina perdendo così il controllo del mezzo che ha finito per investire un pedone.

Per lo scooterista, nonostante i soccorsi del 118, non c’è stato nulla da fare. Anche il passante rimasto coinvolto nel sinistro ha riportato gravi conseguenze: si tratta di un uomo tunisino di 54 anni trasportato d’urgenza all’Ospedale Sant’Eugenio in codice rosso.

La dinamica del sinistro

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo XI Eur. L’incidente è avvenuto come detto sulla Via Ardeatina in corrispondenza del civico 982, a poche decine di metri dal Grande Raccordo Anulare. In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Disagi e ripercussioni si sono registrate alla viabilità di zona.

Gli ultimi incidenti stradali

Sono ore nuovamente complicate sul fronte dei sinistri stradali nel Lazio. Nelle scorse ore, in provincia di Latina, un’auto è finita in un canale mentre nel frusinate uno scooterista ha perso la vita sabato scorso: si tratta del 42enne Luca Cavalieri, rimasto ucciso in un drammatico sinistro nei pressi della Via Casilina. E oggi, purtroppo, quest’ennesima tragedia.