Roma, sparatoria in strada al Tiburtino: gambizzati due uomini e lasciati davanti all’ospedale

Ancora spari a Roma. Due uomini gambizzati nel quartiere Tiburtino, alla luce del sole, anche se nessuno sembra aver sentito o visto niente. E allora è mistero sull’accaduto: è infatti poco chiara la dinamica della doppia gambizzazione avvenuta ieri sera. Poco prima delle 20:00 due uomini, entrambi di 49 anni, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini. I due, entrambi pregiudicati, sono stati lasciati lì davanti da qualcuno che si è poi dileguato.

Grave un 49enne

I sanitari, visto l’accaduto, hanno avvisato la polizia. I due uomini, entrambi feriti da armi da fuoco alle gambe, sono stati soccorsi immediatamente. Uno dei due versa in gravissime condizioni ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. È tutt’ora in prognosi riservata. L’altro, invece, è fuori pericolo: per lui sono state sufficienti delle medicazioni, essendo stato colpito solo di striscio.

A occuparsi del caso gli agenti del Commisariato San Basilio. Al momento le vittime dell’agguato non hanno voluto parlare: nessuno dei due ha voluto dire chi sia stato a sparare, probabilmente per paura di una vendetta futura. Gli investigatori non escludono alcuna pista, anche se l’ipotesi più attendibile è quella di un regolamento di conto legato alle piazze di spaccio della zona.

Aggressioni, sparatorie e accoltellamenti

Sempre nella notte di oggi un’altra aggressione, ma a colpi di coltello, ha visto il ferimento di due persone finite in ospedale. Si tratta di due stranieri, uno sudamericano, l’altro libico. È accaduto intorno alle 2:00 a Ostia, sul Lungomare Paolo Toscanelli. I due si sono affrontati e ad avere la peggio è stato il sudamericano, di 27 anni, rimasto ferito gravemente. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Grassi di Ostia, dove è stato operato e dove è tutt’ora ricoverato in pericolo di vita. Il suo “avversario”, invece, un 19enne originario della Libia, è stato portato al S. Eugenio di Roma, con ferite più lievi. Poco prima una violenta rissa tra sudamericani che potrebbe essere collegata all’episodio: sulla vicenda stanno indagando per ricostruire l’accaduto.