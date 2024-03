Incidente mortale, l’ennesimo, sulle strade del Lazio. Un ragazzo di soli 28 anni è morto nella notte dopo essere stato travolto da un’auto a Latina. Inutili purtroppo i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Incidente mortale a Latina: dramma in Via Epitaffio

Il 28enne è deceduto poco dopo. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 45 anni la cui posizione è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri di Latina. Secondo le informazioni raccolte l’impatto, per cause in fase di accertamento, è avvenuto quando erano da poco passate le ore 23.00 di martedì 26 marzo 2024 lungo Via Epitaffio.

L’auto stava procedendo in direzione di Latina Scalo quando, evidentemente non accorgendosi della presenza della bicicletta (il 28enne era in sella ad una bici da passeggio, ndr), l’ha centrata in pieno. Il conducente dell’auto si è subito fermato a prestare soccorso: ma per il ragazzo, sbalzato a diversi metri di distanza, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, a seguito della segnalazione al 112, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latina.