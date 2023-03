Tentato omicidio a Roma: 40enne accoltellata in strada dal compagno

Ancora una donna vittima di un uomo violento, ancora un tentato omicidio a Roma. Questa volta in via Fruschelli: è da qui che sono arrivate le telefonate al 112, tutte sullo stesso tono. E tutti, dall’altra parte della cornetta, parlavano di ‘una donna ferita in strada, che perdeva sangue‘. Quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, sono intervenuti sul posto, hanno trovato la vittima, una 40enne originaria di Cuba, lì, in strada, con due tagli da coltellate nella zona lombare.

Accoltellata dal compagno al Torrino

La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma: qui i medici si stanno prendendo cura di lei, che fortunatamente non sembrerebbe essere in pericolo di vita. La 40enne ha avuto la forza di spiegare cosa le era successo e ai Carabinieri, che hanno raccolto la sua denuncia, ha raccontato di essere stata ferita dal compagno. Da quell’uomo che avrebbe dovuto amarla e proteggerla. E che, invece, l’ha accoltellata.

L’arresto dell’uomo violento

I militari, raccolta la denuncia, si sono presentati a casa della coppia e lì hanno rintracciato l’uomo, un 36enne romano, in evidente stato di alterazione psico-fisica. Il 36enne, ancora in vestaglia, è stato portato in ospedale per gli accertamenti. Mentre nell’abitazione, grazie alla perquisizione, è stata trovata l’arma, quel coltello da cucina ancora sporco di sangue che è stato posto sotto sequestro. Il personale sanitario, invece, nella tasca della vestaglia dell’uomo ha trovato dell’hashish e l’ha consegnata ai Carabinieri. Lui è stato arrestato, portato inizialmente al carcere di Regina Coeli e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo come assuntore di sostanze stupefacenti.

Ai domiciliari senza braccialetto

L’uomo è stato inizialmente portato nel carcere di Regina Coeli, poi il Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica, ha deciso di convalidare l’arresto. E ha disposto per il 36enne la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari, senza braccialetto elettronico. Sul posto, lì dove la donna è stata accoltellata, sono intervenuti anche i Carabinieri della 7^ sezione del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi tecnico scientifici.