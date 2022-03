Terribile incidente nella notte: auto si schianta contro un muro, morto 19enne

Tremendo incidente nella notte di oggi, 27 marzo, che è costato la vita a un ragazzo di appena 19 anni. La tragedia è avvenuta su via Empolitana, a Tivoli, all’altezza del civico 211. Tre ragazzi a bordo di un’auto stavano viaggiando probabilmente a velocità sostenuta quando il conducente ha perso il controllo del mezzo.

L’auto era condotta da un ragazzo di 20 anni e a bordo c’erano due suoi amici di 19 e 21 anni. L’auto, dopo aver sbandato, è uscita fuori strada, andando a schiantarsi violentemente contro prima un albero, poi contro il muro di cinta del cimitero.

Incidente mortale Tivoli

A causa del violento urto, il 19enne è morto sul colpo. Gli altri due ragazzi, rimasti feriti, sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso dal personale sanitario del 118 intervenuto al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli. I due giovani sono stati ricoverati in prognosi riservata, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tivoli che hanno provveduto ad estrarre i giovani dall’abitacolo dell’auto, completamente distrutta. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Stazione di Tivoli che hanno eseguito i rilievi.

