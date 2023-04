‘Ti spiego la parola di Dio’, educatore abusa sessualmente di due minorenni: arrestato

Doveva essere un educatore, seguire i ragazzi in quel loro percorso. E invece era diventato un incubo per alcune ragazzine, ancora minorenni. Una di loro, infatti, ha raccontato ai genitori di essere stata abusata sessualmente, quando non aveva ancora 14 anni da quell’uomo, da quell’educatore che ‘lavorava’ presso il Discepolato di una parrocchia di Terracina, in provincia di Latina, e in un’associazione di volontariato. Dietro quel suo modo gentile, in realtà, si nascondeva uno scopo terribile: avvicinare le vittime, tutte giovanissime, violentarle.

Violenza sessuale a Cisterna, pedinata e palpeggiata mentre fa jogging: choc in strada

Abusi sessuali su minorenni a Terracina

L’indagine è partita dopo la denuncia presentata dal genitore di una ragazza, vittima di quelle violenze e che all’epoca dei fatti non aveva ancora 14 anni. La ragazzina aveva raccontato di essere stata abusata da quell’uomo, da quel ragazzo impegnato nell’attività di educatore. E non era stata la sola, purtroppo. Nel corso degli accertamenti, infatti, è emerso che un’altra giovane di 16 anni, che frequentava gli stessi luoghi (il Discepolato e l’associazione di volontariato), era stata avvicinata da quell’uomo, che le aveva rivolto le identiche attenzioni sessuali. E sempre con lo stesso modus operandi.

Come agiva l’orco che doveva essere un educatore

Lui, che doveva educare, frequentava le ragazzine per più giorni alla settimana. E puntava sulla fiducia. Una volta ottenuta, cercava di chiedere alle minorenni foto e filmati dall’esplicito contenuto sessuale. Ma questo non gli bastava e cercare di crearsi delle occasioni ad hoc per rimanere da solo con le vittime. E per abusare di loro.

L’arresto

Il GIP del Tribunale di Latina ha accolto la richiesta di Misura cautelare avanzata dal P.M. titolare dell’indagine, supportata dagli oggettivi riscontri degli investigatori. E nella giornata di ieri i poliziotti del Commissariato di Terracina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo (classe 1987), che doveva spiegare la parola di Dio e non certo abusare quelle ragazzine, è ora indagato e dovrà rispondere di atti sessuali con minorenne.