Tremendo incidente a Cisterna, si schianta con lo scooter, è grave: interviene l’eliambulanza

Grave incidente ieri pomeriggio a Cisterna di Latina. Un uomo di 49 anni è finito in prognosi riservata dopo essere caduto dallo scooter in Via Toti. A causa delle ferite riportate è stato necessario il trasferimento d’urgenza in Ospedale in elisoccorso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cisterna.

Grave incidente sabato pomeriggio in Via Toti a Cisterna

Il sinistro, autonomo, è avvenuto in Via Toti quando erano da poco passate le ore 19.00 di ieri, sabato 8 luglio 2023. Lo scooterista, stando alle informazioni disponibili, stava percorrendo la strada quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra all’incrocio con Via Nettuno. Immediato è scattato l’allarme: soccorso e stabilizzato dal 118, il 49enne è stato infine caricato a bordo dell’elicottero.

Strada chiusa

Per consentire i soccorsi e i successivi rilievi dell’incidente Via Enrico Toti è rimasta per più di un’ora chiusa al traffico. Le operazioni sono state complesse e lunghe considerando che l’elicottero è dovuto atterrare proprio al centro della strada. Intorno alle 20.00 la viabilità, come comunicato dalla Polizia Locale di Cisterna, è stata ripristinata. Lo scooter incidentato, un T-Max, è stato recuperato e portato via con il carro attrezzi.

Le condizioni del 49enne

Stando alle ultime informazioni disponibili, aggiornate a questa mattina, l’uomo resta in prognosi riservata.

Paura a Cisterna di Latina, auto si ribalta dopo uno scontro: ferito un 24enne (ilcorrieredellacitta.com)

L’incidente del 28 giugno scorso

Qualche giorno fa Cisterna era stata teatro di un altro grave incidente. L’auto su cui viaggiava, dopo uno scontro con un altro mezzo, si era ribaltata in prossimità di un incrocio stradale, in prossimità di via Dante Alighieri, dentro il Comune nella provincia di Latina. Ferito in modo grave ma non in pericolo di vita in quella circostanza un giovane di 24 anni.

Incidente mortale tra Borgo Montello e Cisterna, la vittima è Rocco Di Maria (ilcorrieredellacitta.com)