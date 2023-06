Incidente mortale tra Borgo Montello e Cisterna, la vittima è Rocco Di Maria

Si chiamava Rocco Di Maria, è lui la vittima del terribile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio tra Borgo Montello a Latina e Cisterna. Un impatto tremendo quello avvenuto tra il furgoncino che guidava il 62enne, questa la sua età, un TIR e una terza vettura che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La strada, Via Nettuno, è rimasta chiusa per ore per consentire prima l’intervento dei soccorsi – chiamata anche un’eliambulanza – e poi la rimozione dei mezzi incidentati, recuperati in un ammasso di lamiere contorte. Nerissimo il bilancio: oltre alla persona deceduta, che era originaria di Cisterna ma residente da tempo a Velletri, anche il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito in modo grave. Illesa invece la conducente dell’automobile.

Incidente mortale tra Latina e Cisterna in Via Nettuno ieri 16 giugno 2023

Il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 15.00 di ieri, venerdì 16 giugno 2023. Teatro della tragedia Via Nettuno, una strada di raccordo tra la frazione di Latina Borgo Montello e Cisterna che passa trasversalmente alla Pontina. Il maxi incidente ha visto coinvolti, lo ricordiamo, un camion Eurocargo 180-250, un furgone Fiat Ducato, sul quale viaggiava la vittima, ed una autovettura Hyundai Kona Hybrid, scontratisi in circostanze tuttora da chiarire. L’impatto è stato violento con i mezzi finiti accartocciati uno sull’altro tanto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre alcuni degli occupanti dei veicoli dalle lamiere.

I feriti

Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso (compresa l’eliambulanza), anche la Polizia Locale – che ha chiuso il tratto di strada interessato dall’incidente, poi riaperto soltanto in serata – e la Polizia Stradale che si è occupata dei rilievi. Nell’incidente si è registrato, come vi avevamo raccontato in questo articolo precedente, un altro grave ferito: si tratta del conducente del mezzo pesante il quale, una volta tirato fuori dall’abitacolo, è stato preso in cura dal personale sanitario del 118. Illesa invece – ma sotto choc chiaramente – la donna che era alla guida della vettura che è stata comunque soccorsa dal personale sanitario per maggiori accertamenti.

Incidente mortale a Cisterna: addio a Enrico, gestiva uno dei bar storici di Latina (ilcorrieredellacitta.com)