Choc alle porte di Roma, anziana scippata reagisce al malvivente che le stacca un dito a morsi

Resiste stoicamente allo scippo, ma il ladro al fine di neutralizzare la donna, le morde la mano e le stacca un dito. È accaduto a Tivoli, a Villa Adriana, in via Enrico Fermi. Proprio nei pressi dell’Adrianella, nota anche come ‘triangolo’, in quanto si tratta di una costruzione popolare triangolare con al centro un’area verde. Il dito, la falangetta dell’anulare della mano destra, purtroppo non è stato ritrovato. Il rapinatore si è poi dileguato a bordo di un’auto scura.

Vittima un’anziana che ha resistito con tutte le forze

La donna, una settantacinquenne, è uscita intorno a mezzanotte per una passeggiata serale. Rientrando a casa si è imbattuta in un uomo che l’ha brutalmente aggredita nel tentativo di sottrarle la tracolla. Ma l’anziana si è ribellata alla violenza è ha tentato di resistere con tutte le sue forze. A quel punto il rapinatore si è avventato sulla sua mano e, nel tentativo di farla desistere, l’ha morsa così forte da staccarle la terza falange di un dito. La cosa è stata poi accertata presso l’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dove la donna si è poi recata ed è stata medicata in codice azzurro. Il codice azzurro è una delle novità introdotte ai triage da poco più di un anno: individua i pazienti in condizione stabile ma con sofferenza. Si tratta in genere di situazioni che richiedono approfondimenti diagnostici e visite specialistiche complesse. In questa sede è stata certificata l’aggressione choc e altre escoriazioni e lividi.

È caccia al rapinatore

Presso il pronto soccorso si sono recati i poliziotti del commissariato di San Basilio. Verificheranno la presenza di telecamere sul luogo dell’aggressione al fine di risalire all’identità dell’uomo. Secondo le prime descrizioni si tratterebbe di un uomo con maglia scura e jeans chiari. Dopo il colpo avrebbe fatto perdere le sue tracce a bordo di un’auto di colore scuro. Da accertare anche l’eventuale presenza di complici.