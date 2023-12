Tragico incendio in ospedale a Tivoli, morte 4 persone: evacuati i degenti

I Vigili del fuoco lavorano tra le fiamme dalle 23 di ieri, venerdì 8 dicembre, nell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, per un vasto incendio che ha provocato 4 morti, mentre la struttura è stata fatta evacuare.

La corsa dei soccorritori per mettere in salvo i pazienti

Vigili e del Fuoco e volontari sono arrivati da ogni parte per aiutare nelle attività di soccorso e di spegnimento del fuoco. Gli operatori sanitari di turno si sono adoperati in ogni modo per mettere in sicurezza i pazienti. Le operazioni sono andate avanti tutta la notte. Un intervento frenetico nel quale alcuni pazienti, tra i quali anche alcuni non deambulanti, sono stati fatti evacuare dalle scale di emergenza. I più gravi sono stati trasferiti in altri presidi ospedalieri, mentre gli altri sono stati trasportati nella palestra comunale. Solo alle 6 di stamattina sono state ultimate le operazioni di evacuazione del nosocomio.

Il bilancio è pesante: 4 morti e due feriti gravi

Anche le forze dell’ordine, polizia, carabinieri e polizia locale, sono intervenute in blocco, un’unica grande task force con l’obiettivo comune di mettere al sicuro i degenti della struttura sanitaria. Al momento, però, il bilancio resta pesante: 4 morti. Due donne e due uomini. Una prima vittima sembra sia stata rinvenuta nel reparto di Cardiologia, due si trovavano nel reparto di Medicina, mentre la quarta non è ancora chiaro se sia morta per cause indipendenti dal rogo.

La Procura ha aperto un fascicolo di indagine

Diversi i feriti e gli intossicati, due sarebbero in condizioni più serie. Sul posto anche il magistrato di turno che ha aperto un fascicolo di inchiesta per accertare le eventuali responsabilità. Ancora non è chiaro quale sia stata la causa dell’incendio, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro in queste ore e solo al termine potranno essere svolte le indagini utili a risalire all’origine del rogo.