Violenta lite a Tivoli, si pestano di botte davanti al bar: gravi due uomini

Prima una discussione per futili motivi, poi la violenza. E via con le botte. Questo è quello che è successo domenica 18 giugno, in serata, a Tivoli, alle porte di Roma. È qui che davanti a un bar del centro, in via Domenico Giuliani, due uomini hanno prima litigato, poi si sono picchiati. E sono finiti entrambi in ospedale. Entrambi con una denuncia sulle spalle per lesioni gravi.

Lite a Tivoli, cosa è successo domenica sera

Stando a una primissima ricostruzione pare che a discutere siano stati due uomini, un romeno classe 1981 e un italiano del 1982. Non sono chiari i motivi della lite, che sembrerebbe essere stata scatenata da futili motivi. Quello che è certo, invece, è che i due si sono pestati di botte, fino all’arrivo del personale sanitario del 118 e dei Carabinieri, allertati da chi aveva assistito alla scena.

Il romeno è stato trasferito in ospedale, al San Giovanni Evangelista di Tivoli, e se la caverà con 25 giorni di prognosi, mentre l’uomo italiano è stato condotto al Policlinico Umberto I di Roma in prognosi riservata. E ora i medici si stanno prendendo cura di lui.

La denuncia

Se da una parte i medici si stanno prendendo cura di entrambi gli uomini, rimasti feriti in quella violenta lite, dall’altra i Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno denunciato i due. Che ora dovranno rispondere di lesioni gravi.